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رياضة
ساويرس لاتحاد الكرة: استقيلوا وريحونا
الإثنين 27 أغسطس 2018 01:49 م
ساويرس
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اتحاد الكرة ينفى تحويل محمد صلاح إلى لجنة الانضباط
محمد صلاح يهاجم اتحاد الكرة المصري علنيا
ساويرس
أحمد صبرى:
طالب المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال والملياردير الشهير اتحاد الكرة بالاستقالة بسبب أزمته مع النجم محمد صلاح إضافة إلى فشل الاتحاد فى حل مشاكل اللاعبين.
وكان صلاح قد دون تغريدة أمس جاء فيها أن اتحاد الكرة يتجاهل رسائله ورسائل وكيله ولايهتم بمشاكل اللاعبين، ورد الاتحاد أنه لم يتلق من صلاح أى رسائل لكن من موكله الكولمبي فقط.
وأوضح ساويرس فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة: هو وكيله مش بيمثله؟؟ التعامل مع قامةً مصرية زى محمد صلاح رفع اسم بلده بطريقة غير مسبوقة ميكونش كده.. وعدم الرد يضعف حجتكم! وأنا بضم صوتى لمحمد صلاح.. استقيلوا وريحونا بعد الفشل الذريع.
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