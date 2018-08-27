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بورصة وشركات
القلعة وحسن علام يطلقان مشروعا لتوليد الطاقة الشمسية بأسوان
الإثنين 27 أغسطس 2018 01:16 م
شركة القلعة للاستشارات المالية
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شركة القلعة للاستشارات المالية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية عن بدء استثمارها فى أولى مشاريعها لتوليد الطاقة الشمسية بالمشاركة مع شركة حسن علام القابضة .
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا المشروع سيتم من خلال شركتها التابعة "طاقة عربية " بنسبة 60% من المشروع مقابل 40% لشركة حسن علام بتكلفة استثمارية تقدر ب1.35 مليار جنيه تقريبا.
ويستهدف المشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.
وتابعت الشركة إن خمسة مؤسسات تمويل دولية بقيادة " مؤسسة التمويل الدولية IFC " قامت بتوفير التمويل للمشروع الذى يتوقع بدء تجارب تشغيله بنهاية العام الحالى.
وتتوقع القلعة بدء انتاج الكهرباء من المشروع وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء بداية من العام القادم ،كما تتوقع أن تصل ايراداته إلى 10.8 مليون دولار سنويا.
وتستحوذ شركة القلعة للاستشارات المالية على 60.92 % من شركة طاقة عربية العاملة فى مجال تجارة وتوزيع الغاز والزيوت والمواد البترولية والكهرباء.
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