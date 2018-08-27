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بورصة وشركات
تأكيدًا للمال.. أبو قير للأسمدة تدرس تدشين مشروع لتحلية مياه البحر
الإثنين 27 أغسطس 2018 01:07 م
أبوقير للأسمدة
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أبوقير للأسمدة
رجب عزالدين
قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية اليوم الاثنين إن مشروع تحلية مياه البحر مازال قيد الدراسة.
جاء ذلك فى بيان تأكيدى مرسل للبورصة المصرية ردا على استفساراتها بخصوص ما نشرته جريدة المال اليوم الإثنين تحت عنوان: " أبوقير للأسمدة تستعد لتدشين مشروع لتحلية مياه البحر ".
وقال سعد أبوالمعاطي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، إن شركته تخطط لتدشين مشروع لتحلية مياه البحر بتكلفة استثمارية تقديرية تدور حول 1.5 مليار جنيه.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة اقتربت من اختيار مكتب استشارى لإعداد كراسة شروط المشروع، تمهيدًا لطرحها على المقاولين المختصين بالتنفيذ.
وأشار إلى أن المشروع سيستغرق نحو عامين من الآن، ولن يتم إدراجه ضمن استثمارات العام المالى الحالي، لطول فترة التنفيذ، موضحًا أن مشروعات التحلية مكلفة ماديًّا وسيتم البحث عن مصادر التمويل وستكون فى الغالب من البنوك المحلية.
وتترقب البورصة طرح حصة إضافية تمثل %30 من «أبوقير» ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وأظهرت المؤشرات المالية للشركة عن العام المالى 2017-2018، نمو أرباحها %9 لتسجل 2.4 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار فى العام المالى المقارن، كما ارتفعت مبيعات الفترة إلى 7.5 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات فى العام المماثل.
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