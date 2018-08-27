اتحاد الشركات يدرس تطوير منظومة التأمين ضد حوادث الطرق

علاء الزهيرى



الشاذلى جمعة



يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر اللجنة العامة لتأمينات الحوادث تطوير منظومة التأمين من الحوادث على الطرق السريعة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بذلك.



وكشف الاتحاد فى بيان له أنه يعمل حاليا على إعادة سريان التعاقد مع الهيئة العامة للطرق والكبارى مع زيادة مبلغ التأمين وكذلك التأمين على الطرق السريعة الجديدة وذلك دعماً لجهود الحكومة والمساهمة فى حماية أفراد المجتمع من جهة والتخفيف من وطأة التعويضات التى تقع على كاهل الدولة من جهة أخرى.



ويقوم الاتحاد من خلال مجمعة تضم شركات بالتأمين على حوادث الطرق السريعة من خلال التعاقد مع هيئة الطرق والكبارى وذلك بتعويض المتضررين فى حالة الوفاة مبلغ 20 الف جنيه للورثة مثلها فى حالة العجز الكلى المستديم، أما بالنسبة للعجز الجزئى المستديم فيتم احتسابه كنسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة العجز التى تقررها الجهات الطبية الحكومية ولكن تم إنهاء هذا التعاقد مع الهيئة عام 2014.



ويدرس الاتحاد كذلك اساليب التنبؤ بحوادث الطرق والسعى لتلافيها من خلال نهج "نظم آمنة" والذى يسلم بأن الجسم البشري شديد التعرض للإصابة وأن البشر يرتكبون أخطاء ومن هذا المنطلق تتخذ مجموعة من التدخلات المتكاملة من أجل ايجاد "طرق" و"مركبات" أكثر أماناً و"سرعات" و"سلوكيات" أكثر أماناً من جانب مستخدمي الطرق، كما يهدف لتحقيق السلامة إلى ضمان أمان نظام المواصلات للجميع.



وتتمثل الركائز الأساسية لهذا النهج فى أمان الطرق والأرصفة والسرعة والمركبات ومستخدمى الطرق، ويجب معالجة جميع هذه الركائز لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة ويقتضى اعتماد هذا النهج مشاركة العديد من القطاعات وتعاونها الوثيق، بما فى ذلك قطاعات النقل والصحة والشرطة والصناعة والمجتمع المدنى.