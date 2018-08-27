



المال -خاص







أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، نيتها لطرح 37.84% من أسهمها بالبورصة المصرية بحد أقصى 207.2 مليون سهم.





وأوضحت الشركة في بيان حصلت المال على نسخة منه، أن الطرح سيضم بيع أسهم بالطرح الخاص لمستثمرين أجانب، من أسواق الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، بجانب اكتتاب عام مصري للمستثمرين من الجمهور في مصر كطرح مشترك.





وكانت المال قد نشرت مؤخراً تعاقد القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، مع شركة جرانت ثورنتون، لتتولى الأخيرة مهام إعداد تقرير القيمة العادلة لسهم القاهرة.





كما علمت المال أن ادارة القاهرة للاستثمار أنهت مؤخراً اجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه الى 40 قرشاً فى اطار خطط الترويج الجيد للسهم، وجذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين سواء المحليون او الأجانب، مع احتمالية سيطرة الطرح الخاص على أغلبية الطرح بعد الترويج الجيد خلال الشهور الماضية.





وأكدت المصادر أن الشركة ستوظف حصيلة الطرح المنتظر لبيع أسهمها فى البورصة، لسداد قيمة تخارج مجموعة أبراج كابيتال من الشركة والتي اتفقت على بيع حصتها البالغة 35%، بجانب استكمال توسعات جامعة بدر.





وفى أبريل الماضى نشرت المال عن شراء شركة "سوشيال إمباكت" التابعة لأسرة رجل الأعمال ومؤسسها حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار، حصة "أبراج جروب" فى "القاهرة للاستثمار".





ونوهت المصادر إلى أن القاهرة للاستثمار تعاقدت مع المجموعة المالية هيرمس، لتولى مهام المنسق العالمي ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه مهام الاستشارات القانونية للطرح داخليا. ومكتب وايت أند كيس مهام الاستشارات القانونية للطرح خارجيا، بجانب مكتب jide العالمى للاستشارات القانونية.





يشار الى أن القاهرة للاستثمار اتجهت خلال النصف الاول من 2015 للشطب الاختيارى من البورصة، بناء على مقترح من "سوشيال امباكت"، المساهم الرئيسي بالشركة، فيما تعمل القاهرة فى مجال إنشاء وإدارة منشآت تعليمية وتملك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، تجارة الادوات الطبية وأجهزة المستشفيات، الخدمات البترولية.

