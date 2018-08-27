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بورصة وشركات
هيرميس: القاهرة للاستثمار تعتزم إجراء طرح عام وخاص بالبورصة
الإثنين 27 أغسطس 2018 12:32 م
شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
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شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عن نيتها إجراء طرح العام أو خاص لأسهمها العادية فى البورصة المصرية.
وأضافت الشركة فى بيان مرسل للبورصة عن طريق المجموعة المالية هيرميس إن الطرح سيكون بحد أقصى 207.2 مليون سهم عادى تمثل 37.84% من الأسهم القائمة للشركة.
وتمتلك شركة سوشيال امباكت كابتيال ال تى دى " أغلب أسهم شركة القاهرة للاستثمار إضافة إلى مساهمون أقلية آخرين.
وقالت هيرميس إن الطرح سيتضمن اكتتاب خاص دولى للمستثمرين خارج الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان، إضافة إلى اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين فى الولايات المتحدة .كما ستطرح الشركة طرح عام مصرى للمستثمرين من الجمهور فى مصر.
ومن المقرر أن يقوم المساهم الرئيسى بالاكتتاب المغلق فى أسهم جديدة تصدر بسعر العرض بقيمة لا تقل عن 100 مليون جنيه ولا تزيد عن 35 مليون سهم عادى.
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 16 أغسطس الجارى، عدم ممانعتها بصفة مبدئية على تسجيل الشركة تمهيدا لقيد وطرح أسهمها فى البورصة.
وحققت الشركة إيردات بقيمة 346.7 مليون جنيه خلال السنة المالية 2016-2017 مقارنة بنحو 277.7 مليون جنيه خلال السنة المالية السابقة.
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