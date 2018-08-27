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عقـــارات
الإسكان: جمال طلعت مساعدًا لنائب رئيس المجتمعات العمرانية
الإثنين 27 أغسطس 2018 12:07 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
نور إسماعيل رئيسا لمدينة سفنكس الجديدة.. والدسوقى رئيسا للمجتمع العمرانى بجزيرة الوراق
بدور إبراهيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولى المهندس جمال محمود طلعت بدوى، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لشئون تنسيق المواقع والتطوير الحضرى.
وأصدر مدبولى، أيضاً، قراراً وزارياً بتولي المهندس نورالدين إسماعيل بدوى، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز المجتمع العمرانى الجديد "مدينة سفنكس الجديدة" المُقام على الأراضى المُعاد تخصيصها ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى (31953.9 فدان).
كما أصدر قراراً بتولى المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز المجتمع العمرانى المُنشأ على أراضى جزيرة الوراق.
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