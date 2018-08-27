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رياضة
أزمة صلاح أبرز بنود اجتماع اتحاد الكرة اليوم
الإثنين 27 أغسطس 2018 12:00 م
أبو ريدة يكشف حقائق أزمات معسكر الفراعنة في المونديال وموقف كوبر
أخر الأخبار
أبو ريدة يكشف حقائق أزمات معسكر الفراعنة في المونديال وموقف كوبر
علي المصري:
يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا في الثانية عشر ظهر اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد بالجزيرة وسوف يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام بدءا من الرابعة عصرا لحضور المؤتمر الصحفي الذي يشهد إعلان القرارات التي سينتهي إليها الاجتماع.
ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع لخطاب وكيل اللاعب محمد صلاح الذي ورد إلى الاتحاد بتاريخ 23 أغسطس الحالي، بعد أن أرسل في وقت سابق رسالة على "الإيميل" الشخصي لرئيس الاتحاد بتاريخ 11 أغسطس، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس، للتأكيد عليه بأن أية طلبات يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها على الفاكس أو الإيميل الرسمي للاتحاد، ومع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، اليوم الاثنين، حيث سيتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان رده عليها.
كما يتطرق اجتماع الجبلاية، لاستكمال الجهاز الطبي واﻻداري للمكسيكي خافيير أجيري المدير القني الجديد للفراعنة، وتحديد رواتب الجهاز المعاون، وسيتم اختيار مدير المنتخب.
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