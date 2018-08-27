الإسكان: إنشاء أولى مراحل الممشى السياحى بالعلمين الجديدة



تشغيل المرحلة الأولى من جامعة العلمين الأهلية وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين سبتمبر 2019

رئيس جهاز المدينة: إنهاء الدور الرابع ببعض الأبراج بالمدينة.. ونسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى بالمنطقة الترفيهية 80 %

البدء فى التعاقد لحوالى 3 ملايين متر مسطح والمرحلة الأولى 500 ألف م2 بمعرفة كبرى الشركات ضمن المنطقة الصناعية بالمدينة



بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الممشى السياحى الترفيهى، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم إنشاء أعمال حارات الدراجات، والبرجولات، ومقاعد الجلوس، وأعمدة الإنارة، وجارٍ إنهاء أعمال زراعة أشجار النخيل، وتهذيب الشواطئ، ومبانى دورات المياه، وخلع وتغيير الملابس، بجانب تنفيذ البحيرة الصناعية، والتى تُعد بمثابة خزانا للمياه الصالحة للزراعة، والمُستمدة من محطة تحلية تم تنفيذها بطاقة إنتاجية 500 م3/يوم، لحين الانتهاء من رفع طاقتها الإنتاجية إلى ألف م3/يوم، لإمداد الحديقة المركزية والممشى السياحى بالمياه الصالحة للزراعة.



وأوضح مدبولى أنه من المُقرر فى شهر سبتمبر 2019، البدء فى تشغيل المرحلة الأولى من فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه على مساحة إجمالية 62 فداناً بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتشمل المرحلة الأولى، 4 كليات هندسية، ومبان إدارية، وموقف انتظار سيارات تحت الأرض، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وكذلك البدء فى تشغيل المرحلة الأولى من جامعة العلمين الأهلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 130 فداناً، وتشمل، كلية القانون الدولى، وكلية الفنون والتصميم، والمبانى الإدارية، وسكن الطلبة والطالبات، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.



وقال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: تم إنهاء وتشغيل مبنى مطعم التبة بإدارة عالمية لبنانية، وبمواصفات قياسية، ومُزود بحمامات السباحة، وشواطئ مُجهزة للاستخدام، وجارٍ الانتهاء من مطعم التبة 2، بجانب الانتهاء من 4 أماكن كافيتريات، مُجهزة للطرح والاستخدام.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ الدور الرابع ببعض الأبراج بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ الخوازيق و12 لبشة لـ15 برجاً، وجارٍ حالياً دراسة إضافة 8 أبراج جديدة، ليصبح إجمالى عدد الأبراج 23 برجاً، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على شراء الوحدات الشاطئية من قبل المواطنين.



وأضاف المهندس أسامة عبدالغنى: بلغت نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى بالمنطقة الترفيهية 80 %، والتى تقع على مساحة 160 ألف م2، وتحتوى على 40 مبنى بأنشطة تجارية وخدمية مختلفة، وهايبر ماركت، وتتسع لاستيعاب 3 آلاف سيارة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التشطيبات، شهر فبراير المقبل، وأعمال اللاند سكيب، وتجهيز الشاطئ أمامها، شهر إبريل المقبل.



وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه جارٍ صب سقف الدور الخامس فوق البدروم، بحى وسط المدينة "Down Town"، ويضم 1320 وحدة كاملة التشطيب، بمساحات من 125 : 250 م2، ومحال تجارية، ومناطق ترفيهية، ووحدات إدارية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2 بدروم بمسطح إجمالى حوالى 450 ألف متر مسطح، وسيبدأ البرنامج الزمنى لتسليم الوحدات من 30/6/2019، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ البحيرات الداخلية، وصب أسقف (المسجد – مجمع السينمات )، بالمدينة التراثية، التى ستُقام على مسطح 230 فداناً،، وتضم (المكتبة – المتحف – City Hall – الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا - الساحات – المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية).



وقال المهندس أسامة عبدالغنى: جارٍ وضع التصميمات للمدينة الرياضية "القرية الأولمبية" على مساحة 200 فدان، على أن يتم التنفيذ بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإسناد تنفيذها لإحدى شركات المقاولات، والعمل على دعوة الفرق الأوروبية لإقامة المعسكرات الشتوية بالمدينة، وإقامة البطولات الدولية المرتبطة بالأنشطة البحرية (الشراع – التجديف – الزوارق – غيرها)، مشيراً إلى أنه تم البدء فى التعاقد لحوالى 3 ملايين متر مسطح، والمرحلة الأولى بمسطح 500 ألف م2 بمعرفة كبرى الشركات فى مصر، وجارٍ التعاقد على أكثر من مشروع فى الوقت الحالى، وذلك ضمن المنطقة الصناعية البالغ مساحتها 4 آلاف فدان، وتضم أيضاً مجمع الصناعات الصغيرة، الذى سيقام على مساحة 20 فداناً، بمعرفة منمٍ صناعى، لتنفيذ الإنشاءات على مسطح 350 مترا وملحق بها 350 مترا مخازن مكشوفة وساحات خارجية.



وأشار المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من 38 كم بالطريق الساحلى الدولي الجديد، من سيدى عبدالرحمن حتى تقاطع طريق وادي النطرون، وجارٍ تخطيط الطريق بالدهان الفسفورى، وتدبيش جوانب الطريق، وعمل حواجز النيوجرسى للحماية، ووضع علامات عين القط، وتم تزويد الطريق بعربة تقوية إرسال التليفون المحمول لخدمة الطريق، بجانب وضع دورية مرورية ثابتة على مدار 24 ساعة لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وجارٍ الانتهاء من امتداد الطريق جنوب مارينا بطول 10 كم، ابتداء من بوابة 1 وحتى تقاطع طريق وادي النطرون، ووضع العلامات الإرشادية وحماية جوانب الطريق، وتخطت نسبة التنفيذ 60%، إضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ كوبرى أعلى السكة الحديد أمام سيدى عبدالرحمن، والانتهاء من تصميم 3 كبارى أعلى الطريق.

















