القطاع الخاص



المال-خاص



كشف تقرير التنافسية فى العالم العربى أن صناديق رأسمال المخاطر والقطاع الخاص يحتل المركز الثانى فى تمويل رواد الأعمال بالمنطقة العربية بنسبة %44 مقابل %1 من البنوك التجارية فقط.



وقال التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إن صناديق الاستثمار تستهدف التركيز على تمويل الشركات الناشئة فى مرحلة النمو، مع توافر بدائل تمويلية أخرى متاحة للشركات التى تصل إلى مرحلة النضج.



وأضاف أن رواد الأعمال يتطلعون فى أغلب الأحيان للحصول على 250 ألف دولار لبدء نشاطهم، موضحا أن صناديق رأسمال المخاطر مولت خلال الفترة الماضية نحو %52 من الشركات الناشئة مقابل %20 تمت إتاحتها بواسطة مستثمرين من القطاع الخاص وملاك الأعمال.



وتابع أنه وفقا لأحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولى، فإن حجم القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة تمثل %8 من إجمالى التمويل البنكى، وتعانى SME›S فجوة تمويلية تتراوح قيمتها بين 160 و180 مليار دولار.



وبين أن %35 من مصادر التمويل الخاص تأتى من القطاع المالى وشبكات العلاقات الشخصية من رجال الأعمال، مبينا أن أغلب الاستثمارات يتم توجهيها لحلول خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والعامة واللوجيستيات.



وأشار إلى أن 123 شركة ناشئة من 12 دولة بالمنطقة جذبت خلال العام الماضى نحو 475 مليون دولار واستحوذت الإمارات على %84 منها بدعم من استثمارات شركتى «كريم» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، و«ستارز بلاى»، تلتها كل من السعودية ومصر فى عدد وقيمة الصفقات المنفذة على الشركات الناشئة.



ولفت إلى أن أسواق دول الخليج العربى ولبنان شهدت أكثر من مبادرة لإتاحة مزيد من التمويلات للشركات الناشئة، فعلى سبيل المثال خصص صندوق الاستثمار السعودى نحو مليار ريال من أصل 4 مليارات للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأطلقت البحرين صندوقًا بقيمة 100 مليون دولار للغرض ذاته، وأسست عمان صندوق عمان للتكنولوجيا ( OTF ) برأسمال 200 مليون دولار، وطرح البنك اللبنانى مبادرة تحمل اسم “ Circular 331 “ لاستثمار 600 مليون دولار فى الأفكار الإبداعية.



وأكد أن 123 مستثمرا و126 مدير صندوق يتواجدون فى أسواق الخليج العربى، مبينا أن الإمارات والبحرين هما الدولتان الوحيديتان اللتان تسمحان باستخدام أسلوب التمويل الجماعى والمعروف باسم “crowdfunding” فى تمويل المبدعين وجذب نحو 3.25 مليون دولار على مدار عامى 2015 و2016.



وجاءت مصر فى المركز العاشر بين 13 دولة عربية شملها التقرير فى دعم ريادة الأعمال بنسبة بلغت %26، بينما احتلت قطر المركز الأول بنسبة تقارب %55، وتبعتها الإمارات، ثم عمان والكويت وتونس والسعودية والأردن ولبنان.



ووفق التقرير فإن المغرب جاءت فى المرتبة التاسعة لتتبعها مصر مباشرة ثم الجزائر وليبيا وموريتانيا.



وأضاف التقرير أن أنظمة ريادة الأعمال فى العالم العربى متخلفة، وتتطلب جهداً متضافراً لمعالجة الثغرات الكبيرة التى تعيق رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، كما حدد أبرز 3 عقبات يواجهها رواد الأعمال فى المنطقة العربية، هى: عدم الحصول على التمويل، والقوة العاملة غير المتعلمة بشكل كاف وترخيص الأعمال التجارية والتصاريح.