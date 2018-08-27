الهدوء الحذر يسيطر على تداولات البورصة

البورصة المصرية



أحمد علي



توقع محللون تحركات هابطة بنسب طفيفة فى تعاملات اليوم الإثنين، فى ظل هبوط آخر أسعار الأسهم عن مستويات الإقفال بالسوق، على رأسها سهم التجارى الدولى CIB، الذى تحول لعنصر ضاغط على المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، فى النصف الثانى من جلسة الأحد، عقب هبوطه من مستوى 84 جنيهًا إلى 82 نهاية الجلسة.



وأنهت البورصة تعاملات الجلسة الافتتاحية عقب إجازة عيد الأضحى، على هبوط مؤشر «EGX30» الرئيسى %0.22 ليسجل 15239.03 نقطة، فيما صعد «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.18 إلى 739.31 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا %0.16 ليصل إلى 1899.01 نقطة.



وتوقع المحللون تحرك مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، بشكل سلبى خلال جلسة اليوم الإثنين، ورشحوه لتسجيل مستوى 15100إلى 15200 نقطة، فيما رجحوا تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 صوب مستوى 750 نقطة.



وسجلت السوق قيم تداول قدرها 449.473 مليون جنيه، على الأسهم فقط، عبر بيع وشراء 211.030 مليون ورقة مالية، منفذة من خلال17.727 ألف عملية، فيما استقر رأسمال البورصة السوقى عند 856.447 مليار جنيه.



وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن تراجع سهم التجارى الدولى CIB فى النصف الثانى من جلسة الأحد، كان سببًا فى فقدان المؤشر الرئيسى EGX30 لمكاسبه الصباحية.



وأضاف أن السوق متأثرة سلبًا بصورة أو بأخرى بالتقلبات التى طرأت على الساحة العالمية، أبرزها الأزمة التركية الأمريكية وهبوط العملات، وتخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.



ورشح رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 للتحرك صوب مستوى 15100 نقطة بجلسة اليوم الإثنين.



وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال للسمسرة، إن الهدوء والحذر يسيطران على تحركات وتعاملات المستثمرين بالسوق المحلية، خلال الفترة الراهنة، ترقبًا لمحفزات قوية تدفع السوق لموجة صعودية متواصلة.



وأضاف أن حجم التداولات يرتفع شيئًا فشيئًا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسهم بالسوق، مشيرًا إلى أن السوق تشهد حالة ضعف لدى القوى البيعية والشرائية، وصفها أنها «سوق فاترة»فى الوقت الراهن.



على صعيد تعاملات المستثمرين، سجلت تعاملات المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 2.447 و4.976 مليون جنيه على التوالي، فيما سجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 7.423 مليون جنيه.

