الصين تخطط لبيع 7 ملايين سيارة كهربائية بحلول 2025

ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية يهدد فرص انتشارها بمصر



خالد بدر الدين - شريف عيسى



تستهدف حكومة بكين بيع أكثر من 7 ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2025 بعد أن استحوذت على ما يزيد عن %50 من إجمالى السوق العالمية لهذه السيارات، والتى تجاوز عددها المليون وحدة العام الماضى لأول مرة فى تاريخها.



وذكرت وكالة بلومبرج أن أهم العلامات التجارية المحلية من السيارات الكهربائية التى تنتجها الشركات الصينية، جيلى وBYD اللتان يدعمهما الملياردير الأمريكى وارين بوفيت، علاوة على شركة NIO الجديدة التى بدأت الإنتاج منذ عام 2015 فقط، لتنافس تيسلا الأمريكية المتخصصة فى إنتاج هذه الطرازات.



ويخطط العديد من الشركات العالمية والحكومات لإنتاج سيارات كهربائية بديلا عن التى تعمل بالوقود التقليدى للتخلص من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على نظافة الهواء بزعامة الصين التى من المتوقع أن تصبح أكبر منتجة لهذا النوع فى العالم بعد أن باتت أكبر الأسوق من حيث حجم المبيعات.



وخصصت «فولكس فاجن« الألمانية، أكبر شركة سيارات فى أوروبا 70 مليار يورو (81 مليار دولار) لتحويل جميع موديلاتها إلى كهربائية بحلول عام 2030، بينما تخطط جنرال موتورز الأمريكية لتحويل جميع موديلاتها عام 2023، وستبدأ فولفو تحويل سياراتها اعتبارا من العام المقبل.



وتمنح الحكومة الأمريكية إعفاءات ضريبية قدرها حوالى 7 آلاف و500 دولار لكل عميل يشترى سيارة كهربائية وإن كانت هذه الإعفاءات ستتوقف بعد أن تصل مبيعات أى شركة لأكثر من 200 ألف وحدة وقد حققت تيسلا هذا الرقم وتقترب منها نيسان موتور اليابانية وجنرال موتورز.



ووضعت حكومات النرويج وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مواعيد نهائية لوقف بيع أى سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلى أى بالوقود التقليدى.



وتحتل BYD صدارة مصنعى السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا بالصين مستحوذة على %19 حصة سوقية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن وكالة Ev-sales عن مبيعات السوق الصينية عن الشهور السبعة الأولى من العام الجارى.



وتأتى مجموعة سايك المالكة لإم جى، وريوى، وماكساس، وغيرها من العلامات التجارية فى المرتبة الثانية بالقائمة عبر حصة سوقية تقدر بنحو %14، فيما تحصد شانجى المركز الثالث بحصة سوقية %11.



وتمكنت شيرى من الاستحواذ على المركز الرابع فى قائمة مصنعى السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا بالسوق الصينية بحصة سوقية %6 نهاية يوليو الماضى.



وتستحوذ باقى العلامات التجارية الأجنبية مثل تسلا ونيسان وتويوتا وغيرها على %50 من مبيعات السيارات الكهربائية فى سوق بكين.



وتصدرت بايك EC_Series قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا بالسوق خلال فترة الشهور السبعة الأولى، بحصة سوقية %9، بإجمالى 40 ألفًا، و406 سيارات مبيعة.



وتمكنت بى واى دى كين من اقتناص المركز الثانى بالقائمة بإجمالى 27 ألفًا، و13 سيارة تم تسليمها خلال تلك الفترة بحصة سوقية %6.



وحصدت بى واى دى سونج المركز الثالث فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا بإجمالى 23 ألفًا، و609 سيارات، بحصة سوقية تقدر بنحو %6.



واستحوذت جاك iEV S/E على المركز الرابع بعد تمكنها من تسليم 21 ألفًا، و400 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من هذا العام، بحصة سوقية %5.



أما المركز المركز الخامس فكان من نصيب بى واى دي e5 والتى تمكنت من حصد حصة سوقية قدرها 4%، من إجمالى مبيعات المركبات الكهربائية خلال تلك الفترة، بإجمالى 19 ألفًا و678 وحدة.