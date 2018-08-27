EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أبوقير للأسمدة تستعد لتدشين مشروع لتحلية مياه البحر
الإثنين 27 أغسطس 2018 08:51 ص
أبوقير للأسمدة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تايكون: 31.97 جنيه القيمة العادلة لسهم أبو قير للأسمدة
نعيم توصي بشراء سهم "أبوقير للأسمدة"
تحالف الأهلى يقترب من تدبير 600 مليون جنيه لـ"أبوقير للأسمدة"
أبوقير للأسمدة
■ رئيس الشركة: اقتربنا من اختيار استشارى لإعداد كراسة الشروط
مصطفى طلعت:
تخطط شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لتدشين مشروع لتحلية مياه البحر بتكلفة استثمارية تقديرية تدور حول 1.5 مليار جنيه.
أكد سعد أبوالمعاطي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة اقتربت من اختيار مكتب استشارى لإعداد كراسة شروط المشروع، تمهيدًا لطرحها على المقاولين المختصين بالتنفيذ.
وأشار إلى أن المشروع سيستغرق نحو عامين من الآن، ولن يتم إدراجه ضمن استثمارات العام المالى الحالي، لطول فترة التنفيذ، موضحًا أن مشروعات التحلية مكلفة ماديًّا وسيتم البحث عن مصادر التمويل وستكون فى الغالب من البنوك المحلية.
ولفت أبوالمعاطى إلى أن المشروع سيوفر احتياجات الشركة من المياه المستخدمة فى العملية الإنتاجية، كما سيوفر للدولة كميات كبيرة من المياه يمكن استغلالها فى الشرب أو عمليات الزراعة وذلك فى إطار حماية الموارد المائية، خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها مصر.
وقال إن أى نقص للمياه يعنى توقف المصانع أو تعطل الإنتاج، موضحا أن توقف مصنع واحد قد يكلف الشركة 6 ملايين جنيه يوميًا.
وأشار إلى أن استراتيجية عمل الشركة تعتمد على الاقتراض، رغم المركز المالى القوي، لتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادى مثل تحلية المياه والتى يمكن أن تسترد تكلفتها خلال سنوات قليلة، مؤكدًا أن هذه المنهجية تحمى المساهمين وتحفظ حقوقهم فى الأرباح بدلاً من استخدام حصيلة الأرباح فى تنفيذ المشروعات.
فى سياق متصل، قال أبو المعاطى إن شركته بدأت التشغيل التجريبى لمصنع إنتاج شكائر البلاستيك وزن 50 كيلوجرامًا والذى تم تمويله بشكل ذاتى لإنتاج 40 مليون شيكارة فى العام، لتغطية احتياجات الشركة وبيع الكميات المتبقية للكيانات الشقيقة.
وتترقب البورصة طرح حصة إضافية تمثل %30 من «أبوقير» ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وأظهرت المؤشرات المالية للشركة عن العام المالى 2017-2018، نمو أرباحها %9 لتسجل 2.4 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار فى العام المالى المقارن، كما ارتفعت مبيعات الفترة إلى 7.5 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات فى العام المماثل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا