الكهرباء تخطط للتوقيع على أول محطة بنظام الضخ والتخزين نهاية سبتمبر

محطة كهرباء

عمر سالم:



تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوقيع أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية، بنظام الضخ والتخزين بجبل عتاقة فى محافظة السويس خلال سبتمبر المقبل، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين.



وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة فى تصريحات لـ«المـال» أنه من المقرر أن تنتهى شركة أرتيليا الفرنسية بالتعاون مع شركة ساينو هايدرو الصينية من الدراسات الخاصة بالمشروع خلال أيام، كما أن الوزارة ستراجع العقود فى محاولة لضغط الوقت لتوقيعها خلال الزيارة.



وكان المكتب الاستشارى الفرنسى «أرتيليا» قد فاز بعقد الاستشارى الخاص بمشروع الضخ والتخزين الذى بلغت قيمته حوالى 250 مليون جنيه، إذ يتم سداد مستحقات الاستشارى بالجنيه حسب سعر الصرف المعلن.



وقال المهندس محمد أسامة، الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات المائية، إن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، ويأتى فى المرتبة الخامسة عالميًّا، وتعد محطات الضخ والتخزين من أكفأ وسائل تخزين الطاقة.



وأضاف أسامة لـ«المـال» أن الشركة الصينية تقوم بالتعاون مع القوات المسلحة بتسوية الموقع الخاص بالمشروع أعلى جبل عتاقة تمهيدًا للبدء فى تنفيذه، لافتًا إلى أنها تعمل فى الموقع منذ أشهر، لاسيما أن المشروع سيستغرق تنفيذه 7 سنوات.



وأشار إلى أن المشروع سيتكون من 8 وحدات توليد بقدرة 300 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالى 2400 ميجاوات، ويصل إجمالى استثماراته إلى 2.7 مليار دولار، وسيقام بنظام EPC+FINANCE وهو عبارة عن قيام الشركة الصينية بتمويل وتصميم وتنفيذ المشروع، على أن تقوم وزارة الكهرباء بسداد تكلفة المشروع بعد انتهاء تنفيذه.



ويتم تنفيذ المشروع عن طريق قيام الشركة الصينية برفع المياه إلى أعلى جبل عتاقة عن طريق مواسير ضخمة واستخدام خزانات أعلى الجبل ثم يتم إنزالها لتشغيل التوربينات، وسيتم ذلك من خلال استخدام المياه المعالجة ثلاثيًّا والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس فى تشغيل التوربينات.



جدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية مع الشركة الصينية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) الذى عُقِدَ بمدينة شرم الشيخ فى مارس 2015، لتنفيذ المشروع.