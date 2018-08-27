وضع اللمسات النهائية لقروض بقيمة 420 مليون دولار من كوريا

كوريا الجنوبية

أحمد عاشور:



وضعت الحكومة اللمسات النهائية للحصول على 3 قروض ميسرة من كوريا الجنوبية، بإجمالى 420.8 مليون دولار، ضمن حزمة تمويلات تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الكورية سول 2016 وقال يون يو شيول، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة لـ«المال»، إن التمويلات تشمل 115 مليون دولار لكهربة إشارات السكك الحديدية، و300 مليون دولار لمشروع توريد وتصنيع 32 قطاراً لخط المترو الثالث، إلى جانب 5.8 مليون دولار لجامعة أسيوط.



وقال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن اتفاقية كهربة الإشارات مازالت محل تفاوض، موضحا أنها ضمن خطة لرفع كفاءة البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية.



وذكر السفير الكورى أن التمويلات تأتى ضمن تمويلات تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى لبلاده مارس 2016، وجارى التفاوض على تمويلات أخرى.



وأضاف أن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى فى تزايد مستمر، مشيراً إلى أن شركة جى إس الكورية تقوم بضخ استثمارات بقيمة 400 مليون دولار فى مشروع للبتروكيماويات، فى حين تستكمل شركتا سامسونج، وإل جى خطط التوسعات، وأوضح أن إجمالى الاستثمارات الكورية فى السوق المصرية تصل إلى 560 مليون دولار، وحجم التبادل التجارى 1.3 مليار دولار.



كانت السفارة الكورية قد أعلنت فى مايو 2017، أن جى إس تقترب من إنشاء أحد أكبر مصانع البتروكيماويات فى السوق المحلية، باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار دولار، وسيغطى %50 من احتياجات السوق المحلية من الديزل.



وأشارت إلى أن الشركة كانت قد بدأت المشروع منذ 10 سنوات، بدعم ثلاثى تقدمه كوريا واليابان، ومؤسسة تمويلية عالمية، فى حين تقوم جى إس بالإنشاءات.



وكان الرئيس السيسى قد شهد توقيع عدد من الاتفاقيات، خلال زيارته لكوريا الجنوبية، من بينها اتفاق إطارى لتنظيم إتاحة القروض الكورية إلى مصر، ومذكرة تفاهم بشأن توفير حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار، وأخرى للتعاون بين وزارة التعليم العالى المصرية، والتعليم الكورية، وثالثة بين وزارتى العدل والصناعة والتجارة، إلى جانب مذكرة للتعاون فى تطوير ميناء الإسكندرية.