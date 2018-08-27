EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
صور| حملة ليلية لإزالة الإشغالات بدمنهور
الإثنين 27 أغسطس 2018 04:07 ص
حملة ليلية لإزالة الإشغالات بدمنهور
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أحمد جمال يشدو للعندليب بـ"الرومانى" وغالية تغنى مع ابنتها بختام "دمنهور"
جامعة دمنهور: نحقق في واقعة الإساءة للشعراوي
الزمالك ينهي صفقة لاعب دمنهور ويتمسك بإعادة مهاجمه الشاب
أوبر تبدأ عملها في طنطا ودمنهور
الأجندة الثقافية.. مونت كايرو في مسرح أوبرا دمنهور
حملة ليلية لإزالة الإشغالات بدمنهور
متابعات:
قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة دمنهور برئاسة المهندس سعد غراب الأحد، الحملة الليلية لإزالة الإشغالات بدمنهوراستكمالا للحملة اليومية وبحضور اللواء اشرف فتحى مساعد مدير الشرطة المتخصصة والمقدم عمرو الخواص قائد المرافق و رئيس قسم الاشغالات بالمركز بحنلة مكبرة.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بعمل حملة لرفع الإشغالات المخالفة و المتعدية على حرم الطريق العام وتنفيذ احكام القانون للمحلات المخالفة.
و تم رفع حالات الاشغالات المخالفة وعددها (1276)حالة اشغال طريق ثابت ومتحرك وتم ازالة جميع حالات التعدي علي حرم الطريق بمنطقة الاستاد و النادى وطريق الكورنيش امام المستشفى العام والموقف وذلك حفاظا علي المظهر الحضاري حتي تكون مدينة دمنهور من اجمل المدن.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا