EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلماني يقترح تطبيق سياسة الثواب والعقاب لمواجهة غياب الأطباء
الإثنين 27 أغسطس 2018 01:51 ص
أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
برلماني: دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ناقش 197 مشروع قانون
إعلام النواب يناقش ملاحظات مجلس الدولة علي قوانين الصحافة.. اليوم
وزير شئون مجلس النواب: بعض الأشخاص يسعون لتشويه قانون الصحافة
مجلس النواب يوافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم
أ ش أ: مجلس النواب يناقش اليوم مدّ حالة الطوارئ 3 أشهر
أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
سلوى عثمان:
استنكر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ظاهرة غياب الأطباء بالمستشفيات الحكومية والتي زادت مؤخرا خلال أيام العيد، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون لمواجهة هذه الأزمة وتحقيق الالتزام داخل المستشفيات.
واقترح أبو العلا في تصريحات له، تطبيق سياسة الثواب والعقاب؛ ليتم منح حوافز ومكافآت للملتزمين بالحضور والمنضبطين في عملهم على أن يتم عقاب المتغيبين بالجزاء والخصم، وذلك بهدف تشجيع الأطباء والعاملين بالمنظومة الطبية على العمل والقيام بواجبهم خاصة في ظل تدني رواتبهم.
وأشار النائب إلى أن المستشفيات الحكومية تعج بالمرضى الذين يحتاجون إلى الخدمة والعلاج خاصة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة لذلك لابد من تحقيق الانضباط الوظيفي داخل المستشفيات.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا