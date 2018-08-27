برلماني يقترح تطبيق سياسة الثواب والعقاب لمواجهة غياب الأطباء

أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار

سلوى عثمان:



استنكر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ظاهرة غياب الأطباء بالمستشفيات الحكومية والتي زادت مؤخرا خلال أيام العيد، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون لمواجهة هذه الأزمة وتحقيق الالتزام داخل المستشفيات.



واقترح أبو العلا في تصريحات له، تطبيق سياسة الثواب والعقاب؛ ليتم منح حوافز ومكافآت للملتزمين بالحضور والمنضبطين في عملهم على أن يتم عقاب المتغيبين بالجزاء والخصم، وذلك بهدف تشجيع الأطباء والعاملين بالمنظومة الطبية على العمل والقيام بواجبهم خاصة في ظل تدني رواتبهم.



وأشار النائب إلى أن المستشفيات الحكومية تعج بالمرضى الذين يحتاجون إلى الخدمة والعلاج خاصة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة لذلك لابد من تحقيق الانضباط الوظيفي داخل المستشفيات.

