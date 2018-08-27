الجبلاية تجهز بيانا رسميا للرد على صلاح ووكيله

علي المصري:







علمت المال، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، يجهز بيانا رسميا، خلال الساعات القليلة المقبله، للرد علي تغريدات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ووكيله رامي عباس، بعدما هاجم الثنائي مسئولي الجبلاية، أمس اﻷحد.





وكتب صلاح في حسابه على "تويتر"، الأحد: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".





وأضاف: "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".





وغرد وكيل صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدتين، اﻷولي مقتضبة وقال فيها: " لقد طفح الكيل".





قبل أن ينشر الوكيل الكولومبي من أصل لبناني، تغريدة أخري قال فيها: "طلبنا ضمانات من اتحاد الكرة بخصوص انتهاكات حقوق الصور الخاصة بمحمد صلاح لن تحدث مستقبلا أثناء وجوده مع المنتخب، ولكن لم يصلنا الرد حتى الآن".





ووقعت أزمة بين اللاعب واتحاد الكرة قبيل إنطلاق كأس العالم بروسيا منذ شهور، بعد وضع صورة صلاح على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري وفوقها اسم أحد الرعاة في مجال الاتصالات والمنافسين للراعي الرسمي للاعب، وطالب صلاح ووكيله أكثر من مرة اتحاد الكرة حل الأزمة بعد أن تسببت للاعب في مشكلات بأوروبا.







