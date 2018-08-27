مبادرة شباب تحيا مصر تروج للسياحة بأجندة ملهمة

المال -خاص:





نسقت مبادرة شباب تحيا مصر مساء الأحد، عددا من الزيارات السياحية والجولات لمعالم اثرية بعد انتهاء المحاضرات الموضوعة وفقا لخطة البرنامج مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة 6 أكتوبر .



وكان من ضمن الزيارات ( برج القاهرة، شارع المعز لدين الله الفاطمي، منطقة الامام الحسين_ رضى الله عنه_).



جاء ذلك في إطار دعم وترويج السياحة في مصر, وكانت الأجندة اليومية بالبرنامج محاضرة عن ريادة الأعمال والاقتصاد الاخضر , واخرى عن نماذج شبابية ملهمة.

.

و يسافر الوفد المشارك في البرنامج إلى شرم الشيخ اليوم الاثنين، في إطار دعم السياحة المصرية في شرم الشيخ وأيضا لإكمال الاجندة الموضوعة مسبقا للبرنامج، وتكون المدة التي يقضيها الوفد أربعة أيام وثلاث ليالي، ويكون مكان الاستضافة المدينة الشبابية بشرم الشيخ والأجندة تحتوى على العديد من المحاضرات الثقافية والتنموية والتوعوية المجتمعية وأيضا العديد من ورش العمل والأنشطة المختلفة ويكون كل ذلك مكللا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة 6 أكتوبر .