EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
اتحاد الكرة يحمل أجازة العيد تأخر الرد على صلاح ووكيله
الأحد 26 أغسطس 2018 11:57 م
صلاح ووكيله
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
محمد صلاح يهاجم اتحاد الكرة المصري علنيا
محمد صلاح يتفوق على 4 كبار بينهم ميسي
محمد صلاح بعد نشر صوره على الشاطئ: "الشعب قرر يصيف"
صلاح ووكيله
علي المصري
حمل مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، مسئولية التأخر في الرد علي محمد صلاح أيقونة ليفربول اﻹنجليزي ومنتخب الفراعنة، أجازة عيد اﻷضحي الطويلة التي حصلت عليها المؤسسات الحكومية في مصر، والتي أمتدت لما يقارب اﻷسبوع.
وقال المصدر الذي رفض ذكر أسمه: "كيف لنا أن نتجاهل الرد علي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية".
وأضاف: "سنتواصل مع اللاعب ووكيله والمحامي الخاص به، خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن منتخب مصر مقبل علي مباراة هامة في تصفيات أمم أفريقيا 2019، أمام النيجر، خلال الأسبوع اﻷول من شهر سبتمبر المقبل".
وكتب صلاح في حسابه على "تويتر"، الأحد: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".
وأضاف: "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".
فيما كتب الكولومبي من أصل لبناني، رامي عباس: " لقد طفح الكيل"، ولم يوضح اللاعب ووكيله طبيعة المشكلة مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.
ووقعت أزمة بين اللاعب واتحاد الكرة قبيل إنطلاق كأس العالم بروسيا منذ شهور، بعد وضع صورة صلاح على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري وفوقها اسم أحد الرعاة في مجال الاتصالات والمنافسين للراعي الرسمي للاعب، وطالب صلاح ووكيله أكثر من مرة اتحاد الكرة حل الأزمة بعد أن تسببت للاعب في مشكلات بأوروبا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا