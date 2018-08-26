اتحاد الكرة يحمل أجازة العيد تأخر الرد على صلاح ووكيله





علي المصري





حمل مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، مسئولية التأخر في الرد علي محمد صلاح أيقونة ليفربول اﻹنجليزي ومنتخب الفراعنة، أجازة عيد اﻷضحي الطويلة التي حصلت عليها المؤسسات الحكومية في مصر، والتي أمتدت لما يقارب اﻷسبوع.





وقال المصدر الذي رفض ذكر أسمه: "كيف لنا أن نتجاهل الرد علي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية".





وأضاف: "سنتواصل مع اللاعب ووكيله والمحامي الخاص به، خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن منتخب مصر مقبل علي مباراة هامة في تصفيات أمم أفريقيا 2019، أمام النيجر، خلال الأسبوع اﻷول من شهر سبتمبر المقبل".





وكتب صلاح في حسابه على "تويتر"، الأحد: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".





وأضاف: "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".





فيما كتب الكولومبي من أصل لبناني، رامي عباس: " لقد طفح الكيل"، ولم يوضح اللاعب ووكيله طبيعة المشكلة مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.





ووقعت أزمة بين اللاعب واتحاد الكرة قبيل إنطلاق كأس العالم بروسيا منذ شهور، بعد وضع صورة صلاح على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري وفوقها اسم أحد الرعاة في مجال الاتصالات والمنافسين للراعي الرسمي للاعب، وطالب صلاح ووكيله أكثر من مرة اتحاد الكرة حل الأزمة بعد أن تسببت للاعب في مشكلات بأوروبا.



