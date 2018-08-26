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رياضة
محمد صلاح يهاجم اتحاد الكرة المصري علنيا
الأحد 26 أغسطس 2018 10:34 م
فرحة محمد صلاح بهدفه
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فرحة محمد صلاح بهدفه
علي المصري
هاجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة المهندس هاني أبو ريدة، بسبب ما أسماه اللاعب بالتجاهل في الرد عليه رسائله ورسائل محاميه.
وقال صلاح في التغريدة: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".
واختتم أيقونة الريدز والفراعنة، تغريدته قائلا: "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".
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