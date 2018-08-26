راية القابضة تتقدم للرقابة المالية بمستندات زيادة رأس المال

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية



رجب عزالدين:



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة رايةالقابضة للاستثمارات المالية اودعتها نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأسمالها و جارى فحصه والمستندات المرفقة به.



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 14 اغسطس الجارى على زيادة رأس المال المرخص من مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليار جنيه.



كما ستقوم الشركة بزيادة رأس المال المصدر من 630.5 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 441.4 مليون جنيه موزعة عن طريق اصدار 88.2 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 5 جنيه، ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.



وتدرس راية القابضة خطة توسعية تعتمد على 3 محاور، هى «المجال الصناعى» وذلك عبر مصانع «لذة» الغذائية، بجانب مصنع القهوة الجديد بأوغندا، ومصانع الإلكترونيات «بريق» وإنشاء مصنع «التوكتوك والنقل الخفيف»، ومصنع تجميع وتصنيع الغسالات والموتوسيكلات.



