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عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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الزيت
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السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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ديك رومي
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اقتصاد وأسواق
استقرار عيار الذهب 21 عند 603 جنيهات
الأحد 26 أغسطس 2018 09:36 م
الذهب 99
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عمر سالم:
شهدت أسعار الذهب اتقرارا اليوم الأحد، وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لـ "المـال"، إن الأسعار مستقرة خلال الفترة الأسبوع الجاري.
وأضاف أن عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 603 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 601 جنيه أمس الأول، وعيار ١٨ سجل 517 جنيهاً، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 689 جنيهاً، وسجلت الأوقية 1206 دولارات.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4826 جنيهاً، بدلاً من 4810 جنيهات أمس الأول .
اقتصاد وأسواق
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