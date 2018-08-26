الرياض تقود مكاسب 4 بورصات وهبوط الكويت ومصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بصعود 4 مؤشرات بقيادة بورصة الرياض التى حققت أداء متفوقا بفارق كبير عن بقية أسواق المنطقة، بدعم من أسهم شركات البتروكيماويات، مع عودة أسواق الأسهم في الشرق الأوسط إلى العمل بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا، بينما هبطت مؤشرات 4 بورصات أخرى بنسب متواضعة تصدرتها الكويت.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب أكثر من 1.4% فى بورصة الرياض ليتجاوز 7979 نقطة مع ارتفاع عدد الأسهم الرابحة إلى عدد تلك التي سجلت خسائر بواقع 146 إلى 23 شركة.



وحققت أسهم شركات البتروكيماويات السعودية على وجه الخصوص أداء قويا، مع انتعاش أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أكثر من 75 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي لتزداد أسعار أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8% وأسعار أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 3.3%.



وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.5% ليرتفع إلى 4910 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 2.3% وقفز سعر سهم البنك العربي المتحد 13.2%.



وكسب مؤشر شقيقته سوق مال دبى العام بحوالى 0.4% ليصعد إلى أكثر من 2826 نقطة بفضل صعود سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2%، بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.3% ليستقر عند حوالى 1352 نقطة.



أما البورصات التى تكبدت خسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الكويت بانخفاض مؤشرها بحوالى 0.6% ليصل إلى حوالى 5347 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.5% لينزل إلى حوالى 4367 نقطة.



وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة ضعيفة بلغت حوالى 0. 2% ليستقر عند حوالى 15239 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل بلغت حوالى 0.03% ليهبط إلى حوالى 9445 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إزدان العقارية 3.3%.