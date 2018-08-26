تشكيل مجالس إدارات المناطق التكنولوجية خلال شهرين‎

عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد



محمود جمال:



كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات عن مخاطبة ٣وزارات هي الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية، لترشيح ممثلين لهم بمجالس إدارات المناطق التكنولوجية الجديدة.



وقال في تصريحات صحفية خلال زيارته اليوم لمنطقة برج العرب التكنولوجية، إن تلك الخطوه تتم بموجب قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد، بحيث يكون لكل منطقة مجلس إداره خاص بها، علي أن تنتهي الوزارة من ذلك خلال شهرين.