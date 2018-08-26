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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات تدرس احتياجات المشغلين من الترددات الجديدة
الأحد 26 أغسطس 2018 08:44 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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توقعات متضاربة بشأن عوائد "الجيل الرابع" و"الترددات الجديدة"
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محمود جمال:
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن جهاز تنظيم الاتصالات يدرس احتياجات شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، من ترددات تشغيل الخدمة.
وقال إن موازنة العام المالي الحالي، تتضمن تحصيل باقي أقساط تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، من فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات.
وكانت شركات الاتصالات الأربع قد حصلت علي تراخيص الجيل الرابع خلال العام الماضي، وسددت نحو ١٠ مليارات جنيه، و ١.١ مليار دولار.
اتصالات وتكنولوجيا
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