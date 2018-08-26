الاتصالات تدرس احتياجات المشغلين من الترددات الجديدة‎

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



محمود جمال:



أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن جهاز تنظيم الاتصالات يدرس احتياجات شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، من ترددات تشغيل الخدمة.



وقال إن موازنة العام المالي الحالي، تتضمن تحصيل باقي أقساط تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، من فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات.



وكانت شركات الاتصالات الأربع قد حصلت علي تراخيص الجيل الرابع خلال العام الماضي، وسددت نحو ١٠ مليارات جنيه، و ١.١ مليار دولار.