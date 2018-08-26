ماذا قال وزير الاتصالات عن المناطق التكنولوجية الجديدة‎





محمود جمال:





أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن المناطق التكنولوجية الجديدة أداه لتنمية قطاع الاتصالات علي جميع الأصعدة، من تدريب الكوادر وزيادة صادرات خدمات التعهيد.

وقال إن الوزاره تجري مباحثات مع جامعات لافتتاح فروع إقليمية بالمناطق التكنولوجية، علي غرار الاتفاق مع المعهد الياباني علي استئجار طابق من أحد مباني منطقة برج العرب التكنولوجية.

وأضاف أن دور شركة واحات السيليكون لإدارة وتطوير المناطق التكنولوجية ليس مطور عقاري، ولكنها تدار بفكر استثماري، مبينا أن شكل المناطق التكنولوجية وآلية التنفيذ قد يشهد تغييراً.

وذكر أن هيكل مساهمي واحات السيليكون يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبريد للاستثمار، ووزاره الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنظيم الاتصالات.





ولفت إلي أن الوزاره تسعي لحل جميع العقبات التي تواجه الشركات التي تستثمر في منطقة تكنولوجيا المعادي، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز.