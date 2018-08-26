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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات: أبدأ عملي من حيث انتهى الآخرون
الأحد 26 أغسطس 2018 08:02 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد
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عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد
محمود جمال
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه بدأ تولي مهامه خلال الـ٥٠ يومًا الماضية من حيث انتهى وزارء القطاع السابقون، بداية من الدكتور أحمد نظيف وصولا إلى المهندس ياسر القاضي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأحد على هامش زيارته لمنطقة برج العرب التكنولوجية.
وأوضح طلعت أن القطاع يلعب دورا محوريا في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على محورين أساسيين، أولهما تنمية الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج القومي للبلاد، وجذب استثمارات جديدة، وزيادة حجم الصادرات الرقمية.
وأكد أن التحول الرقمي هو مسئولية وزارات وهيئات الدولة بالكامل، لافتا إلى أن المحور الثاني هو تمكين قطاعات الدولة من رفع كفاءتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن زيارته إلى منطقة برج العرب تستهدف قياس جاذبيتها للاستثمارات الجديدة، مضيفا أن كل ذراع في الحكومة يتولي إنجاز ملف بعينه وزارة الاتصالات مثل مشروعات الكارت الموحد، والتأمين الصحي الشامل، والشمول المالي، والتابلت التعليمي.
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