مبيعات الشركات المصرية بمعرض IIPS العقاري تتخطى 1.5 مليار جنيه

محمود عبد الحليم





بدور إبراهيم:



قال رئيس مجلس إدارة شركة MREC للخدمات العقارية المتكاملة، إن إجمالي مبيعات الشركات المصرية المشاركة في معرض IIPS2018 العقاري المقيم في دبي، تخطى 1.5 مليار جنيه.



وأوضح محمود عبد الحليم، في بيان صحفي اليوم، أن شركتي إعمار مصر وماونتن فيو استحوذتا على النسبة الأكبر من المبيعات.



ولفت إلى أن الجناح المصري بمعرض IPS2018 دبي، شهد مشاركة نحو 17 شركة تطوير عقاري، أبرزها ماونتن فيو وإعمار مصر ورؤية القابضة والشرقيون للتنمية العمرانية "OUD" ودرة وعدد من الشركات العارضة لمشروعات مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مؤسسات كبرى منها بنك مصر.



وأكد أن المعرض يعد أول محاولة جادة لتصدير العقارات بمصر.



ونوه محمود عبد الحليم، بأن شركته تستهدف إقامة دورتين من معرض IPS العقاري في مصر خلال 2019 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.



وبين أن الدورة الأولى للمعرض المزمع إقامتها في 2019 تستهدف مشروعات الإسكان الفاخر والمتميز، والثانية لمشروعات الإسكان المتوسط، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء بالسوق المصرية.



وأشار إلى أن MREC أبرمت مع شركة الاستراتيجي الإماراتية للمعارض والمؤتمرات، تحالفاً استراتيجياً لتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى، أولها النسخة الأولى من معرض IPS العقاري مصر.



وأضاف أن النسخة الأولى ستركز على مشروعات الإسكان المتميز والفاخر.



ولفت إلى أن نجاح المشاركة الأولى للشركات المصرية بمعرض IPS2018 الذي أقيم في دبي حفز الشركات الكبرى للمشاركة في الدورة المزمع إقامتها في مصر قريباً.



وأكد أنه تم الاتفاق مع عدد من كبار شركات التطوير العقاري منهم أكبر 4 شركات شاركت خلال معرض دبي.

