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رياضة
الرياضة تصدر بيانا عن أزمة تجميد نشاط الزمالك
الأحد 26 أغسطس 2018 04:34 م
أشرف صبحي
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أشرف صبحي
على المصرى
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، اليوم الأحد بيانا لشرح ملابسات تدخلها فى قرار انسحاب وتراجع نادى الزمالك، عن تجميد مشاركة الفرق المختلفة بالقلعة البيضاء، فى النشاط الرياضى.
وجاء نص البيان كالتالى: "في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع الاعراف والمواثيق الدولية، وكذلك الحفاظ على المؤسسات والهيئات الرياضة ، ومساهمة وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة أنواع الدعم لها وفق اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، فقد قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بالتدخل لحل أزمة تجميد النشاط الرياضي لنادي الزمالك".
واختتم البيان: "موجها الشكر على استجابة النادي الفورية لهذا التدخل لما فيه الصالح العام للرياضة المصرية، وهو ما يؤكد عدم تدخل الوزارة في شئون الأندية، وذلك لوضع خارطة الرياضة المصرية على المسار التطويري مكملا مسيرة النجاح في الرياضة المصرية".
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