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سيـــاســة
حازم الببلاوي لرئيس الوزراء: المهمة ليست سهلة
الأحد 26 أغسطس 2018 04:22 م
حازم الببلاوي لرئيس الوزراء: المهمة ليست سهلة
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حازم الببلاوي لرئيس الوزراء: المهمة ليست سهلة
المال- خاص
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى.
وفى بداية اللقاء، قدم الدكتور الببلاوى التهنئة لرئيس الوزراء على توليه المنصب، متمنياً له التوفيق، وقال الدكتور الببلاوى: المهمة ليست سهلة، ولكن هناك إيجابيات كثيرة تحققت.
ومن جانبه، تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر للدكتور الببلاوى، على تهنئته، مؤكداً أن كل من تقلد المسئولية فى ظل هذه التحديات بذل جهداً لمصلحة هذا الوطن، ولمصلحة أبنائه، وهذا هو هدفنا جميعاً.
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