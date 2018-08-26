النقل الجماعى تطرح مناقصة تشغيل جديدة مطلع 2019

■ مسئول: كارت ذكى موحد لنقل الركاب قبل نهاية العام المقبل



مدحت إسماعيل:



قال مسئول حكومى إن إدارة مشروع النقل الجماعى بمحافظة القاهرة، ستطرح مناقصة محلية مطلع 2019، على شركات النقل الجماعى، لتشغيل أتوبيسات نقل «منى باص» على عدد من المحاور المرورية، والتى تجرى فى الوقت الحالى دراسة لتحديد متوسط عدد ركاب كل خط على حدة، لتوفير الأسطول الكافى.



وأضاف لـ»المال»، إن الإدارة تلقت خلال الفترة الماضية نحو 20 طلبًا من شركات محلية لمنحها موافقة تشغيل أتوبيسات نقل جماعى فى نطاق القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن المناقصة ستطرح على الشركات لاختيار أفضلهم من خلال مواصفات التشغيل وحجم الأسطول، ونوعية الأتوبيسات.



وأوضح مسئول النقل الجماعى أن طرح المناقصة يأتى تزامنًا مع البدء فى تشغيل وافتتاح مشروعات طرق جديدة تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، فضلاً عن التوسعات التى تمت مؤخرًا فى المدن الجديدة منها بدر، ومدينة 6 أكتوبر.



وقال المصدر إن وزارة النقل ستبدأ قبل نهاية العام الحالى فى مشروع القطار الكهرباء الذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بخطوط المترو الحالية، ومن ثم فإنه لابد توفير أتوبيسات لربط الأماكن الداخلية بمحطات القطار الرئيسية عقب تشغيله.



وذكر أن هناك خطة تستهدف تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، والتى تتضمن تشغل أتوبيسات نقل جماعى ومينى باصات وربطها بمشروعات مترو الأنفاق الجديدة والحالية، مشيرًا إلى أنه مستهدف استخدام كارت ذكى لجميع تلك الوسائل قبل نهاية عام 2019.



ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة المشروع 18 شركة محلية، بأسطول يصل لـ1109 سيارة، على 122 خط، رابطة المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة الكبرى.



وتتراوح أجرة ركوب أتوبيسات «المينى باص» بين 5 و4 جنيهات للفرد فى الوقت الحالى، وفقًا لطول مساحة الخط، ومدى نوعية الأتوبيسات المستعملة فى النقل.



يشار إلى أن مشروع النقل الجماعى هو أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة، وتقوم فكرته على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للدخول فى مجال النقل الجماعى للركاب بواسطة سيارات مينى باص «26 راكبًا»، إلى جانب إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائى (السرفيس) من خلال كيانات منظمة وتحت الإشراف الكامل لإدارة المشروع تستطيع التحكم فى مسارات هذه الوسيلة، ومراقبة تشغيلها بما يحقق خدمة متميزة للركاب، وكذلك التكامل مع وسائل النقل الأخرى، وتحديد التعريفة المناسبة للركاب.

