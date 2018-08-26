التمساح تسلم 4 قاطرات بقيمة 170 مليون لميناء دمياط وقناة السويس

قناة السويس

■ نشاط تأجير السفن لشركات البترول يحقق 200 مليون جنيه إيرادات



سجلت شركة التمساح لبناء السفن -إحدى شركات هيئة قناة السويس- خلال العام المالى 2017/2018، حجم أعمال بلغ 405 ملايين جنيه.



وأكدت مصادر مطلعة بالشركة، أن حجم الاعمال تضمن تدشين 4 قاطرات بقيمة تصل إلى 170 مليون جنيه، شملت 3 قاطرات لصالح هيئة قناة السويس، وهى: «وقار» و«فضل» و«بورى»، بجانب تسليم القاطرة «مختار» لهيئة ميناء دمياط.



وأضافت أنه جارٍ الانتهاء من القاطرة دينيس، قوة شد 70 طنا لصالح هيئة قناة السويس وتسليمها فى غضون شهر. وأوضحت أن «التمساح» حققت خلال العام المالى الماضى قيمة إيجار وحداتها البحرية إلى شركات البترول بنحو 202 مليون جنيه، حيث إن شركة التمساح تنفرد عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بنشاط تأجير الوحدات البحرية لكيانات البترول، وتملك سفن إمدادات تعمل بنظام 2DB، وعلى رأسها «بدر 1» والتى تعمل حاليا فى حقول بالبحر الأحمر مع شركة بترول خليج السويس «جابكو»، بقيمة تعاقد يصل إلى 14000 دولار شهريا.



وقالت المصادر إن حجم الأعمال تضمن إصلاح أكثر من 10 وحدات بحرية تابعة لهيئة قناة السويس، وبجانب إصلاح وحدة بحرية تابعة لشركة الخدمات البترولية «ماريدايف».



وسلمت «التمساح» بمشاركة شركتين تابعتين لهيئة قناة السويس بنتونات كوبرى سرابيوم «الشرقى والغربى» بقيمة مصنعية 17 مليون جنيه، والمقرر إفتتاحه أمام حركة العبور فى نهاية العام الحالى.



كما أنهت الشركة إنشاء «هنجر» بقيمة 17 مليون جنيه، لبناء السفن العملاقة، بطول 90 مترا وعرض 25 وارتفاع 22 مترت، ومزود بونشين بحمولة 15 طنا للواحد، فى إطار خطة الشركة لبناء 4 هناجر بهدف توفير بيئة مناسبة للعمل، بجانب إنشاء مبنى إدارى للمهندسين والفنيين بتكلفة 8 ملايين جنيه وتم تحديث أسطول السيارات بالشركة.



وأوضحت أن شركة التمساح لبناء السفن، ستسلم سفينة الإمداد «أمان» بنهاية العام الحالى من الصين، تمهيدا لبدء أعمالها لصالح شركة بلاعيم للبترول «بتروبل» بقيمة 17 مليون دولار مناصفة مع شركة الرباط وأنوار السفن، ليصل إجمالى سفن الإمداد التى تخدم منصات البترول إلى 3 سفن مملوكة للشركة.



يذكر أن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس، وافق فى نهاية أبريل الماضى، على تكوين شراكة بين شركتى التمساح لبناء السفن وشركة القناة للرباط وأنوار السفن – التابعتين للهيئة- لشراء سفينة إمداد بنظام 2DP، لصالح شركة بلاعيم للبترول «بتروبل».



وتعد التمساح أول شركة حكومية مصرية خلال العام المالى المنصرف تقتحم مجال الغطس الآلى وهى غواصة بحرية مخصصة لأعمال الكشف تحت سطح البحر لأعماق تصل إلى 2000 متر حيث يتم التحكم بها من خلال غرفة التحكم يتم وضعها على ظهر السفينة.



كما تعد الشركة إحدى تابعات هيئة قناة السويس قطاع عام، وأنشئت فى الستينيات، وتمتلك ترسانتين إحداهما فى الإسماعيلية والأخرى بالإسكندرية، وتمتلك أسطولا مكونا من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، وسفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط برأسمال مدفوع يصل إلى 120 مليون جنيه.