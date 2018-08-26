وكالة الخليج تسعى لجذب وان هاى التايوانى إلى ميناء غرب بورسعيد

■ رفع الحظر عن المنتجات الزراعية ينعش حركة التجارة البحرية على الخط البحرى سفاجا /ضبا

■ ارتفاع تداول السيارات بالموانئ المصرية يتوقف على تيسير الإجراءات الجمركية





أماني العزازي:





تسعى وكالة الخليج مصر المحدودة إلى جذب خط الحاويات وان هاى التايوانى لميناء غرب بورسعيد، والذى يعمل حاليا بميناء السخنة.

وقال مجدى عباس، مدير فرع الشركة ببورسعيد والقناة، إن خط الحاويات التايوانى واحد من أهم عملاء شركته فى نشاط تداول الحاويات، لافتا إلى أن مسارات الخطوط تتأثر بحجم التجارة البحرية المنقولة.





ولفت إلى أن بلوغ الطاقة الاستيعابية بموانئ حوض المتوسط وتكدس الحاويات والبضائع بأحد الموانئ يجبر مالك الخط الملاحى على اختيار الميناء البديل، والذى يتناسب مع خفض نفقات التشغيل، كما يضطر إلى تغيير خريطة مساراته داخل الموانئ المصرية، فى ظل ما تعانيه منطقة حوض المتوسط من تكدس نتيجة تداعيات المنافسه التى تُجبر الدول على منح مميزات كثيرة لهذه الخطوط فى الرسوم وحوافز التداول لجذبها إلى موانيها.

وأوضح عباس أن الشركة تتعامل مع العديد من الخطوط الملاحية فى نشاط نقل الحاويات، بالإضافة إلى قيامها بنقل مهمات تصنيع أنفاق بورسعيد والإسماعيلية الخاصة بالمشروع القومى للإنفاق.

وتابع أن الشركة تعتزم التوسع فى النشاط اللوجستى، إذ إنها الوكيل الملاحى لشركة بريتش بتروليم الإنجليزية التى تعد من أقدم شركات البترول العالمية، وتقوم بنقل المهمات والمعدات الخاصة بالحفارات ومواسير تشغيل حقول البترول والغاز.

وتقوم حاليًّا الشركة الإنجليزية بأعمال حفر بحقل أتون بالإسكندرية بعد انتهاء الحفار الأول التابع لها من أعماله بحقل ظهر غرب بورسعيد.

وأوضح مدير فرع القناة بوكالة الخليج مصر أن شركته تعد الوكيل اللوجستى الوحيد لمنجم السكرى لاستخراج الذهب الخام منذ حوالى خمس سنوات؛ إذ تقوم بأعمال النقل والتخليص والتصدير.

وذكر أن الشركة تسعى التوسع فى تقديم الخدمات اللوجستية والتسويق للمشروعات القومية الجارى تنفيذها داخل مصر من منطلق المسئولية المجتمعية والدور الوطنى لشركات الملاحة الوطنية العاملة داخل مصر، وتنمية موارد الدولة من إيرادات التجارة البحرية.





وقال إن مجموعة شركات الخليج مصر المحدودة تنبثق عنها شركة «UME» والتى تملك السفينتين ضبا وبوليسدين التى تعمل بين مصر والسعودية لنقل البضائع والسيارات وكذلك حاويات الثلاجة فى مواسم تصدير الخضر والفاكهة من مصر إلى السعودية ودول الخليج.

ويتوقع عباس حدوث انتعاشه فى معدلات التجارة البينية بين مصر والسعودية خاصة بعد رفع الحظر على بعض المنتجات الزراعية المصرية؛ ما من شأنه زيادة معدلات الحركة على سفن الخط سفاجا - ضبا، خاصة فى بضائع التصدير والمعدات والسيارات، ما يؤدى لإنعاش موارد موانئ البحر الأحمر، بالإضافة لنشاط الريفر الأساسى (الحاويات الثلاجة) فى دمياط والإسكندرية، لافتا إلى أن شركته تقوم بحجز وتوفير الحاويات الفارغه وفقًا لرغبة عملاء الشركة وشحنها وتصديرها إلى الأسواق الخارجية حسب وجهة العميل.

من ناحية أخرى، كشف عباس عن نشاط الشركة فى مجال شحن ونقل السيارات، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عنها كخدمة لعملائها، إذ تمتلك شركته ساحة تخزين بالمنطقة الحرة بميناء الإسكندرية يتم من خلالها القيام بعمليات التخليص والشحن والتصدير.

وقال إن تخصيص رصيف بشرق بورسعيد لتداول السيارات من شأنه تشجيع الخطوط الملاحية التردد على الموانئ المصرية، خاصة ميناء شرق بورسعيد وتحويله إلى مركز لوجستى ليس فقط لاستيراد وإعادة تصدير السيارات، ولكن لإقامة صناعات لوجستية ليكون مركزا عالميا لتلك الصناعة الثقيلة والاستراتيجية.

وطالب وزارة المالية بتذليل وتيسيير الإجراءات الجمركية على السيارات المستوردة من الخارج، وتسهيل قيام التوكيل الملاحى بإجراءات الإفراج الجمركى وتفريغ السفينة من السيارات فى ساحات التخزين.

وأضاف أن شركتة وكيل لخط هونداى الكورى الذى يتعاقد مع شركة إيكور التى تتعامل فى نشاط تداول السيارات إما بشحنها أو إعادة تصديرها عبر موانئ بورسعيد والإسكندرية.

وتأسست وكالة الخليج مصر المحدودة عام 1996، وتعمل فى نشاط خدمات الشحن الجوى والبرى والبحرى والأعمال اللوجستية وخدمات الوكاله الملاحية، بما فى ذلك نشاط العبور لقناة السويس، ويتكون من مجموعة شركات تعمل فى أنشطة متعددة.