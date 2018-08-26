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اقتصاد وأسواق
الصناعات الغذائية تشيد بقرار تنظيم تسجيل وتداول الأغذية الخاصة
الأحد 26 أغسطس 2018 02:51 م
اتحاد الصناعات المصرية
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" إسماعيل " يوجه بسرعة الانتهاء من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
اتحاد الصناعات المصرية
عمر سالم
قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتورحسين منصور قام بإصدار القرار رقم 1 لسنة 2018 المنشور في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 15 اغسطس 2018 بشان قواعد تنظيم تسجيل وتداول الاغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
وأوضح الجزايرلي أن صدور القرار يعد نموذجا ناجحا للتعاون الايجابي والمثمر بين قطاع الصناعات الغذائية ممثلا في "غرفة الصناعات الغذائية" و"الهيئة القومية لسلامة الغذاء" لإصدار تشريع منظم للأغذية الخاصة، وقيام الهيئة بممارسة دورها فى تنظيم تسجيل و تداول الاغذيه ذات الاستخدامات التغذوية الخاصه.
وأضاف الجزايرلي أن القواعد موضوع القرار هي نتاج اللجنة العلمية التي تم تشكيلها وشاركت فيها غرفة الصناعات الغذائية وتم وضع تلك القواعد استنادا إلى النظم والتشريعات المطبقة عالميا ومن أبرزها إمكانية تسجيل الاغذية الخاصة بالإخطار لأول مرة فى مصر خلال 30 يوما.
وعبر رئيس غرفة الصناعات الغذائية عن شعوره بالارتياح الشديد لصدور القرار
وأوضح أنه كان مطلباً ملحاً لاعضاء الغرفة من منتجي الاغذية الخاصة وياتي في إطار جهود الغرفة المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية خاصة وان عملية التسجيل كانت تستغرق فترات طويلة وبما يترتب عليه ضياع للوقت والجهد والاستثمارات
ووجه شكره إلى هيئة القومية لسلامة الغذاء والجهاز الفني المعاون واللجنة العلمية المشكلة على هذا الانجاز الكبير والذى يعد نقلة نوعية فى تطوير صناعة المنتجات ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة والعمل على زيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً وزيادة معدلات الإستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.
وأكد الجزايرلي أن الغرفة تقوم حاليا بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعقد ورشة عمل مشتركة لتقديم عرض تفصيلي بالقواعد المشار اليها، وشرح لاجراءات العمل بها، والرد على كافة استفسارات وتساؤلات السادة اعضاء الغرفة من منتجي الاغذية الخاصة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية و الجهاز التنفيذي لها سوف يواصلوا سعيهم الحثيث والمستمر من أجل دعم و تطوير وخدمة القطاع وتعزيز صورة المنتجات الغذائية المصريةفي الاسواق المحلية والعالمية .
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