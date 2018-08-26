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حملة على السوشيال ميديا لإعدام متحرش بالإسكندرية
الأحد 26 أغسطس 2018 02:31 م
تحرش 669
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أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #اعدموا_المتحرش_القاتل المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر وذلك لإطلاق حملة لاعدام متحرش شاطئ الإسكندرية والذي سبب ردود فعل غاضبة لدى المواطنين .
وكان نقاش يدعي محمد محمود، 40 سنة، لقى مصرعه على رمال شاطئ "أبو يوسف" غرب الإسكندرية، على يد عاطل لمعاكسته سيدة أمام زوجها وفق ما جاء في فيديو شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب عدد من المغردين بمحاسبة القاتل حتى يكون عبرة لمن يفكر بالتحرش بأى فتاة، إضافة إلى تشديد العقوبة على التحرش بدون شجار، مؤكدين أن موقف الأشخاص حول تلك الظاهرة سلبية ولا يردع المخطئ.
وقالت إيمان أسامة: إذا حبيت تتحرش ببنت بكلام وأنت واقف فى التجمع هتبقا نجم فى يوم وليلة وتريند أول فى مصر وإذا حبيت تتحرش كمان بست متجوزة قدام جوزها الناس هتقف تتفرج عليك عادى ومش بس كده ده لو جوزها حاول يدافع عنها حضرتك ممكن تقتله وهتطلع منها عادى عشان هنقول أنك مختل عقليا
فيما قالت ليلى : لما بنيجي نقول شعب انعدمت فيه النخوة و الرجولة بتزعلوا الراجل مات قصاد عنيهم ع الشط لا حد اتدخل و لا حد هيشهد فالمحكمة
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