رانيا المشاط: خطة إصلاح هيكلي لقطاع السياحة في أكتوبر

رانيا المشاط ، وزيرة السياحة

خالد بدر الدين



أعلنت رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الأحد إن الوزارة تستعد لإطلاق برنامج إصلاح هيكلي لقطاع السياحة خلال شهر أكتوبر القادم كما تضع استراتيجيات جديدة للترويج لمصر في الخارج تعتمد على الرموز الثقافية والفنية بجانب المقاصد السياحية.



و ذكرت المشاط في مقابلة مع وكالة رويترز بمنتجع الجونة السياحي في الغردقة حيث يقام حاليا مهرجان الجونة السينمائي”قريبا جدا سنطلق خطة أو برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة وسيشمل محاور مختلفة“.



وأضافت ”الهدف من جميع المحاور سيكون الرفع من تنافسية المنتج السياحي المصري، وهذا يتطلب بالتأكيد التركيز على العمالة والتدريب وتصنيف الفنادق والمساهمة في وضع آليات للديون المتعثرة. وسيتم الإعلان عن هذه الخطة بكافة تفاصيلها خلال شهر أكتوبر القادم“.



وقالت ”القطاع الوحيد تقريبا في الدولة الذي يشكل القطاع الخاص 98 % منه هو قطاع السياحة، طموحي كوزيرة للسياحة، أتمنى أن يكون في كل بيت مصري فرد واحد على الأقل يعمل بقطاع السياحة، وهذا معناه 25 مليون شخص يعملون بقطاع السياحة“.



وأكدت المشاط إن وزارة السياحة تستعد أيضا لوضع أجندة للفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة على مدار العام حتى تستطيع الترويج لكل هذه الأحداث بالخارج وجذب السائحين في التوقيتات المناسبة وهذا هو هدفنا في 2019، أن نبدأ معا وبالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الأخرى في وضع أجندة للترفيه في مصر“.



وترى المشاط ”السياحة هي صناعة السعادة ونحن نحرص على إقامة مهرجانات متنوعة في مصر ودعمها فالسياحة ليست فقط زيارة أماكن لكن هناك جزءا مهما جدا في السياحة رأيناه في بلاد حولنا اسمه سياحة الترفيه.. أن تكون هناك احتفالات أو مهرجانات في توقيتات معروفة نضعها ضمن أجندة ونعلن عنها وبالتالي نرى حجوزات وإشغالات في أماكن مختلفة مرتبطة بالترفيه.



وأضافت ”لدينا أدوات كثيرة للترويح للسياحة في مصر بالخارج لكن ما أفكر فيه بالمرحلة القادمة أن تكون هناك حملة ترويجية لا تعتمد فقط على الأماكن لكن على الناس تحت شعار ’ليست الأماكن فقط.. لكن الناس‘“



وتابعت قائلة ”نريد أن يتعرف العالم علينا بشكل أفضل، لدينا نماذج مشرفة جدا في الفن والموسيقى والرياضة والآثار والتصميم الفني وغيرها من المجالات يمكن أن يشكلوا واجهة مشرفة لمصر ويعبروا عن مدى تقدمنا ورقينا لأن بمجال السياحة أنت دائما تحاول تغيير الانطباعات وتشكيل صورة جيدة“.



وأشارت إلى أن هذا التوجه الجديد يسير بالتوازي مع ما يجري حاليا من إعداد للترويج للمتحف المصري الكبير الذي سيفتتح رسميا في 2020 بالقرب من أهرامات الجيزة وهو حدث عالمي نحاول أن يشاركنا فيه العالم أجمع ونجذب إلينا الأنظار وسيكون جزءا أساسيا من خطتنا، لأنه سيصبح نقطة جذب سياحية هامة في الفترة القادمة“.



