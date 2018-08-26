EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
المحكمة الاقتصادية تقضى بمبلغ 54 مليون دولار لبنك مصر ضد الحديد والصلب
الأحد 26 أغسطس 2018 02:24 م
محكمة القاهرة الاقتصادية
أخر الأخبار
محكمة القاهرة الاقتصادية
رجب عزالدين:
قالت شركة الحديد والصلب المصرية إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بإلزامها بدفع مبلغ 54.2 مليون دولار لبنك مصر.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحكم المشار إليه صدر فى 16 أغسطس الجارى، وجار الطعن عليه بالنقض.
ورفع بنك مصر دعوى ضد الحديد والصلب فى يناير الماضى، مطالبا بمبلغ 60.9 مليون دولار أمريكى، وأحيلت الدعوى إلى خبير مصرفى فى10 مارس، وتقرر تأجيلها إلى جلسة 8 إبريل ثم إلى جلسة 9 يونيو، ثم إلى جلسة 12 يوليو ثم إلى جلسة 16 أغسطس الجارى.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي (2017-2018)، تراجع خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.
وتكبدت الشركة خسائر 191 مليون جنيه، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر 233.5 مليون جنيه للفترة المقارنة من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالى، إلى 379.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات 326.2 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.
وسجلت الشركة مبيعات سنوية بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال 2016-2017، مقابل 1.18 مليار بالعام المالي السابق له.
تأسست شركة الحديد والصلب عام 1991 كإحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ( 89.9% )، وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والاتجار فيه، واستغلال مناجم الحديد وكل الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.
ويبلغ رأسمال "الحديد والصلب" 976.87 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا