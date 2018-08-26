المحكمة الاقتصادية تقضى بمبلغ 54 مليون دولار لبنك مصر ضد الحديد والصلب

محكمة القاهرة الاقتصادية

رجب عزالدين:



قالت شركة الحديد والصلب المصرية إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بإلزامها بدفع مبلغ 54.2 مليون دولار لبنك مصر.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحكم المشار إليه صدر فى 16 أغسطس الجارى، وجار الطعن عليه بالنقض.



ورفع بنك مصر دعوى ضد الحديد والصلب فى يناير الماضى، مطالبا بمبلغ 60.9 مليون دولار أمريكى، وأحيلت الدعوى إلى خبير مصرفى فى10 مارس، وتقرر تأجيلها إلى جلسة 8 إبريل ثم إلى جلسة 9 يونيو، ثم إلى جلسة 12 يوليو ثم إلى جلسة 16 أغسطس الجارى.



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي (2017-2018)، تراجع خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.



وتكبدت الشركة خسائر 191 مليون جنيه، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر 233.5 مليون جنيه للفترة المقارنة من العام السابق.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالى، إلى 379.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات 326.2 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.



وسجلت الشركة مبيعات سنوية بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال 2016-2017، مقابل 1.18 مليار بالعام المالي السابق له.



تأسست شركة الحديد والصلب عام 1991 كإحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ( 89.9% )، وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والاتجار فيه، واستغلال مناجم الحديد وكل الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.



ويبلغ رأسمال "الحديد والصلب" 976.87 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم.

