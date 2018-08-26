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سيـــاســة
تطورات سد النهضة: وزير الخارجية ورئيس المخابرات يتجهان لإثيوبيا
الأحد 26 أغسطس 2018 02:04 م
سد النهضة
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سد النهضة
سمر السيد
يتوجه كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية غدا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لنقل رسالة شفهية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي، وفق بيان للخارجية.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.
وأضاف أبو زيد، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية، وكذا التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وسبل دعم السلام والاستقرار فى تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر.
وأمس أقرت إثيوبيا بالتأخر في بناء سد النهضة، لأسباب عديدة بينها إدارية وإنشائية.
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