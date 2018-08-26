إزالة تعديات بجنوب بورسعيد

الصاوي أحمد:



أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية أدى إلى تراجع التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي وان نسبة الازالة في المهد 70% هذا العام بينما كانت 45% العام الماضي أي أن هناك تدني في مساحة التعدي وزيادة في نسبة الإزالة.



وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، إن حالات التعدي هذا العام كانت 268 حالة بمساحة 10 أفدنة و6 قراريط و15 سهما وتمت إزالة 195 حالة في المهد بمساحة 7 أفدنة و11 قيراط و1 سهم.



وأضاف الشناوي أن العام الماضي، كانت 982 حالة تعد بمساحة 51 فدانا و7 قراريط و4 أسهم تم إزالة 262 حالة تعدي في المهد بمساحة 23 فدان و8 قراريط و10 سهم.



وقال المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن إجمالي التعديات علي الأراضي الزراعية خلال فترة إجازة عيد الأضحى من يوم الإثنين 20 /8/ 2018 حتى الجمعة 24 /8/ 2018.



وفند البيان إجمالي حالات التعدي خلال العام الجاري البالغة 268 حالة تعدي طبقا لتوزيعها علي المحافظات وقد كانت أكثر المحافظات في التعديات هي محافظة الشرقية 31 حالة تعدي ،ويليها كفر الشيخ بـ 30 حالة تعدي ثم الفيوم 25 حالة تعدي،و المنيا 25 حالة تعدى وأخيرا محافظة البحيرة 21 حالة تعدي.



وأضاف عطية أن أجهزة حماية الأراضي تواصل نشاطها في التصدي لحالات التعدي علي الأرض الزراعية طوال العام وليس خلال الإجازات فقط.