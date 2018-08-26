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بورصة وشركات
ثروة كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه
الأحد 26 أغسطس 2018 01:45 م
ثروة كابيتال لوجو
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ثروة كابيتال لوجو
المال ـ خاص:
نفذت شركة ثروة للتوریق الإصدار الثامن عشر لمحفظة كونتكت وشركاتھا الشقیقة وبلغت القیمة الإجمالیة للإصدار 1.75 ملیار جم مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بین عام وخمسة أعوام.
كما قامت ثروة لترویج وتغطیة الاكتتاب بدور مدیر الإصدار والمستشار المالى وقام بضمان الاكتتاب وترتیب الإصدار كل من بنك مصر والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفریقى الدولى فیما قام بدور ضامن تغطیة مشارك كل من البنك التجارى وفا والبنك الأھلى المتحد، كما قامت العربیة للإستشارات القانونیة بدور المستشار القانونى لعملیة التوریق.
وتم طرح السندات بعد إعتماد تصنیف شرائح الإكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنیف الإئتماني «میریس» وتمیزت بجودة إئتمانیة عالیة حیث تراوحت تصنیفاتھا بین (+AA, A, AA .)
وصرح أیمن الصاوى، العضو المنتدب لشركة ثروة لترویج وتغطیة الإكتتاب في بيان صدر اليوم إنه "فى ظل طلب قوى من المؤسسات المالیة والبنوك تمیز ھذا الإصدار كونه الإصدار الثانى خلال عام 2018 لمحفظة كونتكت وشركاتھا الشقیقة حيث سبقھ فى مایو من نفس العام الإصدار السابع عشر بقیمة إجمالیة 2 ملیار جنیھ، وبنفس جدارة إصدارات ثروة السابقة حاز الإصدار على أعلى جودة تصنیف إئتمانى بفضل خبرة وكفاءة فریق العمل فى ھیكلة الإصدار إضافة إلى الجودة الإئتمانیة الفائقة التى تتمع بھا محافظ الحقوق المالیة لكونتكت وشركاتھا الشقیقة " .
ویعد ھذا الإصدار الثامن والعشرون من إصدارات ثروة التى تجاوزت ١٤ ملیار جنیھ، وكانت لثروة الریادة على مدار السنوات كونھا أول وأكبر مصدر لسندات التوریق إضافة الى كونھا أول مصدر لسندات توریق مدعومة بأصول عقاریة. تستھدف ثروة تنفیذ إصدارات إضافیة فى الشھور المقبلة بالإضافة الى تفعیل السندات المغطاة والسندات قصیرة الأجل والصكوك.
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