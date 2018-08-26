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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
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اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

عمرو أديب يعود للتوك شو على MBC مصر الشهر المقبل

mbc مصر
mbc مصر
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أحمد صبري 

أعلن الإعلامى عمرو أديب عودته للشاشة قريبا لتقديم برنامج توك شو على قناة إم بى سي مصر بعد انقطاعه لمدة ٤ أشهر حيث كان يقدم برنامج كل يوم على قناة ON E. 

وأضاف فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة تويتر : "إجابة على بعض المتابعين سأعود للشاشة على قناه إم بى سي مصر الشهر القادم.. التفاصيل قريبا جدا وشكرا للاهتمام".

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