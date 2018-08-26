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ثقافة وفنون
عمرو أديب يعود للتوك شو على MBC مصر الشهر المقبل
الأحد 26 أغسطس 2018 01:29 م
mbc مصر
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mbc مصر
أحمد صبري
أعلن الإعلامى عمرو أديب عودته للشاشة قريبا لتقديم برنامج توك شو على قناة إم بى سي مصر بعد انقطاعه لمدة ٤ أشهر حيث كان يقدم برنامج كل يوم على قناة ON E.
وأضاف فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة تويتر : "إجابة على بعض المتابعين سأعود للشاشة على قناه إم بى سي مصر الشهر القادم.. التفاصيل قريبا جدا وشكرا للاهتمام".
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