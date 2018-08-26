جيلى للسيارات تخطط لمبيعات تتجاوز 1.58 مليون وحدة

جيلى

خالد بدر الدين:



أعلنت شركة جيلى أوتوموبيل هولدينج الصينية للسيارات، عن أنها ستحقق المبيعات المستهدفة هذا العام، بأكثر من 1.58 مليون وحدة، مع طرح 5 موديلات جديدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن باعت أكثر من 766 ألفًا و600 سيارة، خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، بزيادة %44 عن مبيعاتها خلال نفس الشهور من العام الماضى، لترتفع إيراداتها إلى أكثر من 53.7 مليار يوان، بزيادة %36 عن إيراداتها خلال النصف الأول من العام الماضى.



قفز صافى أرباح شركة جيلى، التى تتصدر مبيعات الشركات الصينية على مستوى العالم، التى بلغت أكثر من 1.2 مليون وحدة العام الماضى، حوالى %53.7 خلال النصف الأول من العام الجارى، لتتجاوز 6.67 مليار يوان ( 970.3 مليون دولار) بالمقارنة مع 4.34 مليار يوان خلال نفس النصف من العام الماضى، وزيادة عن توقعات كبار المحللين، التى توقفت عند 6.55 مليار يوان.



ذكرت وكالة رويترز، أن جيلى التى باتت ثالث أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات فى الصين، لن تتأثر بالتوترات التجارية العنيفة الدائرة بين واشنطن وبكين، لأنها تؤكد أنها ستحقق المبيعات المستهدفة هذا العام كما أنها تواصل خططها التوسعية فى العديد من الدول، بعد أن احتلت المركز الأول فى المبيعات العالمية، بين شقيقاتها من الشركات الصينية، بفضل استحواذها عام 2010، على شركة فولفو السويدية، التى ساعدتها على إنتاج الموديلات الفاخرة بعد أن كانت معروفة فقط بتصميماتها المنسوخة والمقلدة، التى تبيعها بأسعار رخيصة.



تؤكد شركة جيلى أن تزايد الحرب التجارية الأمريكية الصينية، التى سببت أضرارا واضحة، لثقة المستثمرين فى السوق الصينية، يكون تأثيرها المباشر ضئيل جدا عليها، لأن الشركة لا تعتمد على مكونات مستوردة أو مبيعات من الصادرات، التى تتأثر من التعريفات الجمركية، التى فرضها أكبر اقتصاديين فى العالم، على منتجات وسلع بمئات المليارات من الدولارات.



أعلن جوى شينجيو، الرئيس التنفيذى لشركة جيلى- التى تنتج موديلات جيلى ولينك وفولفو، التى تتخذ من مدينة هانجزو مقرا لها- عن أنه لن يغير إستراتيجية الشركة التى تسعى لاستمرار غزو السوق العالمية، لا سيما دخول أسواق جنوب شرق آسيا، ودول أوروبا، التى لن تتأثر بالحرب التجارية بين بكين وواشنطن.



استطاعت شركة جيلى بعد استحواذها على شركة فولفو السويدية، وشركة لوتس البريطانية للسيارات الرياضية الفاخرة، ابتكار موديلات جديدة مثل بويو الرياضية متعددة الأغراض SUV، التى نالت إعجاب المستهلكين فى الصين، بفضل أسعارها الرخيصة، لتبلغ حصتها حاليا أكثر من %58 ، من إجمالى مبيعات جيلى.



تسعى شركة جيلى للتركيز على الأسواق الآسيوية، ومنها التوسع فى شراكتها الحالية مع شركة بروتون هولدينج بيرهاد الماليزية، وتثبيت وجودها فى السوق الصينية، مقابل دخول موديلات جيلى فى السوق الماليزية، بعد أن استحوذت جيلى على %10 من شركة مرسيدس الألمانية، بحوالى 9 مليارات دولار، وباتت أكبر مساهم فيها هذا العام.



استطاعت جيلى أن تتفوق بمبيعاتها فى السوق الصينية على معظم الشركات العالمية المنافسة لها، منها نيسان، وتويوتا، وهوندا، لكنها مازالت وراء جنرال موتورز الأمريكية، وفولكس فاجن الألمانية، لدرجة أن مبيعات جيلى من التصدير قفزت بحوالى %126 خلال النصف الأول من هذا العام.



لكن مبيعات السيارات فى الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم، هبطت بحوالى %11 منذ فبراير الماضى، بسبب الحرب التجارية بينها، وبين الحكومة الأمريكية، لدرجة أنها تراجعت مرة أخرى %4 خلال شهر يوليو الماضى.



من الشركات الصينية التى تكبدت أكبر خسائر هذا العام، شركة شانجان، وبريليانس، بانخفاض مبيعات كل منهما، بأكثر من %10 ، خلال النصف الأول من هذا العام، بينما هبطت مبيعات شركة جريت وول الصينية، وشركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة، بحوالى %21 خلال الشهر الماضى.



لذلك أعلنت حكومة بكين عن رفع الحد الأقصى للاستثمار الأجنبى بحوالى %50 ، لتعزيز انتعاش المشروعات الأجنبية مع الشركات المحلية فى مجال السيارات بحلول عام 2022، مع تباطؤ سوق السيارات فى الصين، لا سيما مع اتجاه شركات السيارات المحلية، لعقد شراكات مع مع شركات عالمية، منها شركة فيرست أوتو ورك، وشركة بكين أوتوموتيف آندسترى كوربوريشن المملوكتين للحكومة الصينية، اللتان كانتا تقودان السوق من خلال المشروعات المشتركة، لا سيما مع الشركاء الأجانب.



