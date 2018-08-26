EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير النقل: المكون المحلي بتصنيع القطارات بصل إلى 30% لأول مرة
الأحد 26 أغسطس 2018 12:38 م
وزير النقل ووزيرة الاستثمار
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير النقل: نسعى لتحويل قطار أبوقير لمترو أو مونوريل
هشام عرفات وسحر نصر
محمود محسن:
قال وير النقل الدكتور هشام عرفات أن لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات الى حوالى 30 % ، ضمن اتفاقية تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف للمترو من شركة هيونداي روتيم الكورية، على أن يتم توريد الاربعة قطارات الاولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة (ب) نهاية عام 2019 والباقى بمعدل قطار شهريا.
وشهد الوزير توقيع الاتفاقية الاطارية الخاصة بتصنيع وتوريد (32) قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية حيث وقع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعن الجانب الكورى يون يو شيول سفير دولة كوريا الجنوبية.
صـرح وزيــر النقل أن إجمالي سعر العقد يبلغ 317.8 مليون يورو و640 مليون جنيه مصرى شاملة كافة الضرائب والاعباء المالية وأن هذا العقد يختص بتوريد عدد 32 قطار للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث ويتم تمويلها من خلال تمويل ميسر مقدم من بنك اكزيم الكورى بقيمة 243 مليون يورو بفائدة 0.1 % تسدد على 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة لافتا الي ان عدد القطارات الحالية العاملة بالمرحلة الأولى والثانية للخط الثالث للمترو يبلغ عددها ١٥ قطار.
جدير بالذكر انه من المقرر توقيع الاتفاقية التنفيذية للقرض يوم الثلاثاء القادم الموافق 28/8/2018 بدولة كوريا الجنوبية ليدخل بعدها العقد حيز التنفيذ لمدة 76 شهرا.
واضاف عرفات أنه يبلغ طول المرحلة الثالة حوالي 17.7 كم وتتكون من (15) محطة والجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم وعدد (10) محطات بالإضافة إلي ورشة العمرة الجسيمة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا