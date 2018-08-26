محمود محسن:





وشهد الوزير توقيع الاتفاقية الاطارية الخاصة بتصنيع وتوريد (32) قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية حيث وقع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعن الجانب الكورى يون يو شيول سفير دولة كوريا الجنوبية.



صـرح وزيــر النقل أن إجمالي سعر العقد يبلغ 317.8 مليون يورو و640 مليون جنيه مصرى شاملة كافة الضرائب والاعباء المالية وأن هذا العقد يختص بتوريد عدد 32 قطار للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث ويتم تمويلها من خلال تمويل ميسر مقدم من بنك اكزيم الكورى بقيمة 243 مليون يورو بفائدة 0.1 % تسدد على 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة لافتا الي ان عدد القطارات الحالية العاملة بالمرحلة الأولى والثانية للخط الثالث للمترو يبلغ عددها ١٥ قطار.





جدير بالذكر انه من المقرر توقيع الاتفاقية التنفيذية للقرض يوم الثلاثاء القادم الموافق 28/8/2018 بدولة كوريا الجنوبية ليدخل بعدها العقد حيز التنفيذ لمدة 76 شهرا.



واضاف عرفات أنه يبلغ طول المرحلة الثالة حوالي 17.7 كم وتتكون من (15) محطة والجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم وعدد (10) محطات بالإضافة إلي ورشة العمرة الجسيمة.