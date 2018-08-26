الغموض يسيطر على مستقبل طرح أرامكو

أرامكو السعودية

خالد بدر الدين وشريف عمر:



شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة حدة الغموض حول مصير طرح حصة من شركة أرامكو السعودية - عملاق إنتاج النفط فى المملكة – فى ظل تسريح المستشارين الماليين للطرح، وما تلاه من إعلان الحكومة السعودية عدم توقف الطرح.



ومنذ يومين، ذكرت وكالة رويترز أن بيع حصة قدرها نحو %5 فى شركة أرامكو، كان منتظرًا تنفيذه هذا العام وجمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار للحكومة، قد تأجل إلى أجل غير مسمى، رغم أن هذا الطرح العام الأولى، الهادف إلى جمع أموال لإعادة استثمارها فى القطاعات غير النفطية، هو أحد أبرز خطط الإصلاح الحكومى، ولكنه توقف حين أصبح من الواضح أن الرياض قد لا تحصل على القيمة التى تريدها لأرامكو، وأن الشركة قد تواجه متطلبات مشددة للإفصاح إذا أُدرجت فى الخارج.



فيما قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح فى بيان إن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولى للاكتتاب وفق الظروف الملائمة وفى الوقت المناسب الذى تختاره، وأعقب ذلك نشر صحيفة فاينانشيال تايمز أن الصندوق السيادى السعودى بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تجميد خطط الطرح العام الأولى لمجموعة الطاقة الوطنية أرامكو السعودية.



وقال مصطفى فوزى، رئيس قطاع السمسرة ببنك الاستثمار بايونيرز، إن المصير النهائى لطرح “أرامكو” لن يؤثر من قريب أو بعيد على أسواق المال فى الشرق الأوسط، وإنما على البورصة السعودية التى تأمل فى زيادة قيم التداول، والحصول على حصيلة بيع حصة من أرامكو لتقوية الموازنة العامة.



ودعا فوزى المتعاملين لمراجعة تحركات الأسواق العالمية والتى شهدت ارتفاعاً لافتاً فى التداولات أعقاب انباء رغبة الولايات المتحدة فى زيادة أسعار الفائدة فى المستقبل لتعزيز نمو الاقتصاد، وهو ما استدل به على عدم تأثر الأسواق بأخبار إلغاء طرح أرامكو.



ولفت إلى أن العالم يتجه حاليًا نحو الطاقة المتجددة، وهو نشاط بعيد تماما عن النشاط الرئيسى لأرامكو.



فيما قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، إن إلغاء أو تأجيل طرح أرامكو سيصب إيجابًا فى تعزيز فرص نجاح برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية.



وأضاف أن الربع الاخير من العام الحالى سيشهد بيع حصص فى 5 شركات مقيدة بالبورصة والحكومة تستهدف بالأساس بيعها للأجانب، وبعد إلغاء طرح أرامكو العملاق سينصب تركيزهم على الفرص الحكومية الأخرى فى المنطقة، ومنها البورصة المصرية.



من جانبه، أكد تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية، أن تأجيل البيع المرتقب لأسهم فى شركة أرامكو الوطنية العملاقة للبترول لن يؤثر على الإصلاحات الاقتصادية، وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطى سيواصل ارتفاعه هذا العام واستمراره طوال الأعوام المقبلة، لأن طرح أرامكو مجرد جزء صغير من برنامج الإصلاح.



وقال كالين، الذى علق بأنه لا يستطيع التعقيب على وضع خطط الحكومة بشأن أرامكو، إن مصير الطرح العام الأولى لا يؤثر على آفاق مجموعة أوسع نطاقا من الإصلاحات الأخرى، بما فى ذلك خطوات لتحسين بيئة الأعمال وخلق الوظائف وتعزيز المالية العامة للدولة والتى عند تنفيذها فإن الآفاق الاقتصادية ستبدو إيجابية، وأن هناك تقدمًا فى مجالات مثل تطوير أسواق رأس المال والنظام القانونى فى المملكة.



وأشار كالين إلى أن أى تأجيل للطرح العام الأولى لأرامكو سيتطلب أن تعيد الحكومة التفكير فى كيفية تمويل صندوق الاستثمارات العامة التابع لها، والذى تريد أن يكون القاطرة لمشاريع كثيرة للتنمية الاقتصادية ومن المحتمل أن يكون صندوق الاستثمارات العامة قد حل تلك المشكلة بالفعل لكونه جمع 11 مليار دولار عبر أول قرض تجارى يحصل عليه من بنوك فى حين يبحث أيضا بيع حصة فى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهو ما قد يؤدى إلى جمع 70 مليار دولار.



ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يزيد العجز فى الميزانية نحو %3.6 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام بدلا من أن يقترب من الصفر فى ذلك العام مثلما تتوقع حكومة الرياض مع احتمال عودة أسعار النفط إلى التراجع، ولذلك ينصح الصندوق الحكومة بأن تدخر بدلا من أن تنفق من أى إيرادات إضافية تأتى من أسعار أعلى من المتوقع للنفط.



كما يتوقع الصندوق تحسن أوضاع المالية العامة للسعودية بفضل ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية، وأن ينخفض عجز الميزانية إلى %4.6 من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام وإلى%1.7 العام المقبل مقارنة مع %9.3 فى العام الماضى مع نمو الناتج المحلى الإجمالى للمملكة %1.9 هذا العام، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط، بعد انكماش بلغ %0.9 فى العام الماضى، بسبب هبوط أسعار البترول، كما يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى إلى %2.3 فى 2018 من %1.1 فى العام الماضى وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط مع ترسيخ الإصلاحات وزيادات فى الناتج البترولى.



وكانت أربعة مصادر كبيرة بالصناعة السعودية قد قالت لرويترز إن المملكة ألغت الطرح المحلى والعالمى لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو الذى كان سيعد الأضخم من نوعه فى التاريخ، قبل أن تنفى حكومة الرياض الخبر وتؤكد استمرار العمل لطرح الشركة فى التوقيت المناسب.



وتطلعت البورصات فى مراكز مالية مثل لندن ونيويورك وهونج كونج لاستضافة الشق العالمى من عملية بيع الأسهم، فيما عملت بنوك جيه.بى مورجان ومورجان ستانلى واتش.إس.بى.سى كمنسقين عالميين، ووقع الاختيار على بنكى الاستثمار المتخصصين مويلس آند كو وإيفركور كمستشارين مستقلين، وعلى مكتب المحاماة وايت آند كيس كمستشار قانونى.