وحدات سكنية بالرحاب

بدور إبراهيم:



صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن حاجزى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تم غلق باب حجزها منتصف ليل أمس السبت 25/8/2018، عليهم استكمال سداد 10 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، وذلك خلال فترة تبدأ من اليوم الأحد 26/8/2018، وحتى يوم الأربعاء 26/9/2018.



وقال: يجب تحويل القيمة دفعة واحدة بإجمالى قيمة المبلغ المطلوب سداده، ولن يُلتفت لأى حوالة ترد بمبلغ أقل من القيمة المطلوب سدادها، مع مراعاة أن يُذكر بالتحويل (ACH – SWIFT – تحويل داخلى ببنك التعمير والإسكان) البيانات الأساسية الآتية "إلزامياً"، (رقم الحساب "رقم الاستمارة الخاصة بالعميل (14 رقماً) والسابق سداد مقدم جدية الحجز على قوتها" – الاسم الرباعى لحاجز الوحدة – اسم البنك المُحول إليه "بنك التعمير والإسكان" – اسم الفرع "فرع الدقى" – كود الفرع "80" – الرقم القومى لحاجز الوحدة (14 رقماً) من واقع بطاقة الرقم القومى).



وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10% بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال الفترة من اليوم الأحد 26/8/2018، وحتى يوم الأربعاء 2018/9/26 وكذا سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقاً لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط.



وفى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهة التمويل، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، موضحاً أنه بالنسبة لأسلوب السداد للجراج، فيتم حجز مكان للسيارة بالجراج بذات العمارة الكائنة بها الوحدة، طبقاً للأولويات والأعداد المتوافرة عند التعاقد، ويتم سداد 60 ألف جنيه بالكامل عند التعاقد، وذلك قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج ببدروم العمارة.



وأضاف المهندس خالد عباس: تم منتصف ليل أمس السبت غلق باب الحجز لـ2048 وحدة سكنية بتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم طرحها كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" (1056 وحدة بالمجاورة D1، و992 وحدة بالمجاورة D8)، بنموذج معمارى متميز، حيث يُعد هذا الطرح الأول للوحدات السكنية بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات مطروحة بنظام التقسيط، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، مشيرا إلى أن الحي السكنى الذي طُرحت به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.​



