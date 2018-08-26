جلسات حوارية عن بنود قانون الجريمة الإلكترونية

البوابات الإلكترونية

سمية كمال:



تعتزم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، تنظيم جلسات حوارية مع الشركات الأعضاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حول بنود قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًّا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.



وقال الدكتور عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بالغرفة، إن اللقاءات المرتقبة ستُعقد وفق جدول زمنى محدد مسبقًا، وتنتاول التركيز على مناقشة كل النواحى الفنية والتشريعية الخاصة بآليات تنفيذ القانون رسميًّا.



وأضاف عبدالمنعم لـ«المال» أن القانون الجديد يعالج كل الثغرات المتعلقة بالتوصيف الدقيق لمفهوم الجريمة الإلكترونية، والتى تبدأ من ترويج الشائعات، وإحداث بلبلة بين أطياف المجتمع، وتصل لاختراق منظومة التحكم الصناعى، والعبث بالمنظومة الصحية، وما يمس المواطن العادى، مثل حماية خصوصية البيانات المتعلقة بشركات حجز الفنادق والطيران.



وأكد أن عدم الاعتراف بالأدلة الرقمية خلال السنوات السابقة، أدى إلى حدوث فراغ تشريعى يمكن الطعن من خلاله، لافتا إلى أنه بموجب القانون تم سن عقوبات لمنع نشر الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى.



وكشف محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر بموجب نصه المنشور فى الجريدة الرسمية قبل إجازة عيد الأضحى.



ورأى أن إقرار القانون الجديد من شأنه دفع عجلة الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلية، وعلى رأسها قطاع الاتصالات، كما يعتبر أيضًا خطوة جيدة تتوافق مع توجه الدولة نحو المجتمع الرقمى والشمول المالى.



يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صَدَّق على بنود القانون، ونُشِرَ بالجريدة الرسمية قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، بعدما وافق عليه البرلمان، ويتكون القانون من 4 أبواب و45 مادة تحدد واجبات والتزامات مقدمى الخدمات عبر شبكة الإنترنت، والعقوبات المقررة سواء بالحبس أو الغرامات المالية عند انتهاكات سرية بيانات المستخدمين.