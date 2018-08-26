جرانت ثورنتون مستشارا مستقلا لتقييم القاهرة للاستثمار

■ حققت %55 نموًا بصافى ربح الأشهر التسعة الأولى





شريف عمر:



تعاقدت شركتا القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وجرانت ثورنتون، على تولى الأخيرة مهام إعداد تقرير القيمة العادلة لسهم الأولى، تمهيدًا لطرح نسبة تقارب %35 من رأسمالها بالبورصة.





وقالت مصادر مقربة من طرح «القاهرة للاستثمار« إن الشركة انتهت من الإجراءات اللازمة لاستيفاء شروط القيد، موضحة أنها ستتقدم بطلب القيد المبدئى للهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء من إعداد تقرير القيمة العادلة.





ورجحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال«، تنفيذ طرح القاهرة للاستثمار فى البورصة خلال شهر سبتمبر المقبل، فى محاولة لاستغلال الأداء المالى الجيد للشركة فى الشهور التسعة الأولى المنتهية من العام المالى الحالى.





وعلمت «المال» أن القاهرة للاستثمار قد حققت 80.5 مليون جنيه صافى ربح مقابل 51.9 مليون فى الفترة نفسها من العام المالى السابق بنسبة نمو %55، مستفيدة من زيادة الإيرادات لتبلغ 151 مليونا مقابل 118 مليوناً، فيما بلغ إجمالى استثماراتها بجامعة بدر - التابعة - 325 مليون جنيه فى نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، وسجل إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 786 مليونا، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 219.1 مليون جنيه.





وقالت المصادر إن إدارة «القاهرة للاستثمار» أنهت مؤخرًا إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 40 قرشًا بهدف جذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، متوقعة توجيه غالبية الأسهم للطرح الخاص.

وفى أبريل الماضى نشرت المال خبرًا عن شراء شركة «سوشيال إمباكت» التابعة لأسرة رجل الأعمال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار، حصة «أبراج جروب» فى «القاهرة للاستثمار»، لتسيطر «إمباكت» بذلك على كامل رأسمال الشركة.

ونوهت المصادر بأن القاهرة للاستثمار تعاقدت مع المجموعة المالية هيرمس، لتكون المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب jeed العالمى للاستشارات القانونية.

وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.