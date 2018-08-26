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عقـــارات
باسم كليلة: 1.2 مليار جنيه حصيلة الشركات المصرية بمعرض النيل 2017
الأحد 26 أغسطس 2018 10:11 ص
باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك
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باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك
■ انطلاق الدورة الثانية فى أبوظبى نوفمبر المقبل
■ عدد الزائرين تخطى 5 آلاف وضاعفنا مساحة العرض
■ نستهدف مشاركة 24 شركة تطوير عقارى
■ 1.5 مليون درهم تكلفة الحملة الدعائية العام الماضى
■ مراعاة رغبة العملاء بتواجد مشروعات العاصمة ومخاطبة شرائح مختلفة
■ قرار منح الإقامة مقابل شراء العقار يحفز إقبال الأجانب
■ ندرس إقامة معارض بدول أخرى منها السعودية والكويت
بدور إبراهيم:
كشف الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك «Expo REpublic» لتنظيم المعارض عن استهداف حوالى 2 مليار جنيه مبيعات لصالح شركات التطوير العقارى المشاركة بالنسخة الثانية من معرض عقارات النيل بأرض المعارض الوطنية فى أبوظبى والمزمع انطلاقها من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2018.
وقال كليلة إن الشركات المصرية التى شاركت فى النسخة الأولى من المعرض العام الماضى، حققت مبيعات حوالى 1.2 مليار جنيه خلال أيام المعرض الثلاثة، والذى انعقد فى ديسمبر 2017 وشهد مشاركة 16 شركة تطوير عقارى مصرية، وبلغت مساحة العرض حوالى 4 آلاف متر، مشيرا إلى أن عدد الزائرين للمعرض تخطى 5 آلاف زائر من مصريين مقيمين بالإمارات، وكذلك من العملاء العرب.
وأضاف أن الدورة الماضية شهدت مشاركة شركات تطوير عقارى كبرى أبرزها بالم هيلز، أركو، سوديك، إعمار مصر، تطوير مصر، هايد بارك، كابيتال بروبرتيز، صبور، عامر جروب، مكسيم، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف خلال الدورة الثانية استقطاب حوالى 24 شركة تطوير عقارى، وقد تم زيادة مساحة العرض إلى 6700 متر بناء على طلبات المزيد من الشركات بالمشاركة، وقد تم التعاقد حتى الآن مع 6 شركات.
وأوضح أن الشركة اختارت توقيت المعرض العام الحالى، ليتوافق مع احتفالات العيد الوطنى بالإمارات، بما يسهم فى جذب المزيد من الزوار، ومن المستهدف بدء حملة دعاية المعرض خلال أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الحملة الدعائية للدورة الأولى وصلت تكلفتها إلى حوالى مليون ونصف مليون درهم، ومن المقرر زيادتها خلال العام الجارى بحوالى %25.
وأكد على الانتهاء من دراسة مطالب ورغبات العملاء زائرى المعرض الماضى لمراعتها فى الدورة الجديدة، وتركزت الطلبات على الحصول على وحدات فى العاصمة الجديدة، وتم الحصر على استقطاب شركات خلال العام الجارى لديها مشروعات فى العاصمة، كما تركزت الرغبات فى وحدات بمساحات صغيرة، لافتا إلى أن المعرض سيشمل تنوعا بين المعروضات لتشمل وحدات تلاءم احتياجات شرائح مختلفة من العملاء بين الفاخر والفوق متوسط لجذب شرائح أكبر.
وتوقع أن يشهد العام الحالى زيادة فى الطلب على مشروعات الساحل الشمالى والعلمين الجديدة، وكذلك المنصورة الجديدة مع اقتراب طرحها، كما أن الإجراءات المحفزة التى اتخذتها الدولة مؤخرا من منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى حالة تملك العقار لمدة 3 و5 سنوات ستسهم فى دفع عمليات الشراء، خاصة مع جاذبية أسعار الوحدات، لافتا إلى أهمية سرعة وضع ضوابط وشروط القرار والعمل به.
وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بجواز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن إصدار القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لتسهيل عملية التسجيل.
وقال كليلة إن الشركة ألزمت العارضين بوضع عروض خاصة ومميزة للقدرة على جذب شرائح أكبر من العملاء وتحقيق المبيعات المستهدفة، حيث إن الدورة الماضية لم تشهد سوى قيام 3 شركات فقط بوضع عروض خاصة، وحققت تلك الشركات اعلى مبيعات وإقبالا من العملاء.
وأوضح أن الشركة تدرس أسواقا أخرى لإقامة المعرض منها الكويت والسعودية، خاصة أن الأخيرة لم تشهد قيام أية معارض مصرية منذ 2012 كما ركزت الشركة على أبوظبى باعتبارها المدينة الأكبر فى الإمارات وتشمل، جنسيات متنوعة يتمتع مواطنوها بأعلى نسبة دخول، وكذلك مقيم بها مصريون منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن الشركة حريصة على انتقاء الشركات الجادة وأصحاب الخبرات والموثوق بها، كما أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للشركات الراغبة فى التواجد بمعارض خارجية تضمن تواجد الجادة منها فقط، حيث لابد من الحصول على موافقة هيئة المعارض المصرية، والتى تطلب من الشركة المنظمة بيانا بأسماء الشركات المتقدمة للمشاركة فى المعرض، وتشكل الهيئة لجنة منها ومن هيئة المجتمعات العمرانية للذهاب إلى مواقع مشروعات الشركات التى ستعرضها خلال المعرض، والتأكد من تحقيق نسبة إنجاز فى الأعمال التنفيذية بها لاتقل عن %30، وفى حال التأكد من ذلك يتم منح موافقة على تواجد الشركة وطرح المشروعات عبر المعرض الخارجى.
كما تقوم الهيئة بإرسال مندوب من طرفها للمعرض للتأكد من التزام الشركات العارضة بالمشروعات التى تقدمت بها إلى الهيئة والتى وافقت عليها، وفى حال مخالفة ذلك يتم فرض غرامة على الشركة المنظمة، مشيرا إلى أن تكاليف اللجنة والمندوب تتحملها الشركة المنظمة، وتعد تلك الإجراءات أحد أهم الوسائل الحمائية لضمان مشاركة الشركات الجادة فقط والحفاظ على سمعة المطورين المصريين.
وكشف أن الشركة ستعقد على هامش المعرض مؤتمرا بمشاركة رجال الأعمال المصريين، ورؤساء شركات التطوير العقارى، وممثلى الحكومة المصرية وأعضاء الغرف التجارية فى الإمارات، لمناقشة الفرص الاستثمارية الحالية فى السوق المصرية، وتسليط الضوء عليها وتعريف المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة فى السوق والمشروعات الكبرى وشرح القوانين المحفزة منها قانون الاستثمار الجديد.
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