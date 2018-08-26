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استثمار
243 مليون يورو من الصندوق الكوري لمصر
الأحد 26 أغسطس 2018 09:58 ص
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يورو
أحمد عاشور:
وقعت مصر وكوريا الجنوبية اتفاق دعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبري الخط الثالث بقيمة 243 مليون يورو الممول من الصندوق الكوري للتنمية الاقتصادية.
ووقعت الاتفاقية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤكدة أن قطاع النقل من أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها، مضيفة أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهي من وضع استراتيجية لقطاع النقل تتضمن مساهمة القطاع الخاص.
وقال وزير النقل إن اتفاقية الإطارية مع الجانب الكوري ناتج مفاوضات استمرت لمدة عام ونصف لتطوير الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يعد أطول خط مترو في الشرق الأوسط.
وذكر أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية نسعى لتطوير خدمات النقل بجميع أنواعها للجمهور.
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